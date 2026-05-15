L’AI trova nuovi punti deboli in macOS: Apple ora indaga

macOS torna al centro del dibattito sulla sicurezza dopo che un modello AI avanzato avrebbe aiutato alcuni ricercatori a individuare nuove vulnerabilità nel sistema Apple.

Il caso riguarda Anthropic Mythos e un report tecnico ora all’esame di Apple. Secondo quanto emerso, i ricercatori della società Calif avrebbero usato una versione preliminare di Mythos, il modello AI di Anthropic pensato per la ricerca di vulnerabilità, per costruire una catena d’attacco contro macOS. Non si parla di una falla già sfruttata su larga scala contro gli utenti, ma di un insieme di bug e tecniche capaci di aggirare alcune protezioni del sistema.

Il punto più delicato è che l’attacco combinerebbe due vulnerabilità con altri passaggi avanzati per corrompere la memoria del Mac e ottenere accesso ad aree che dovrebbero restare protette. In termini pratici, si parla di una possibile privilege escalation, cioè del salto da permessi limitati a un controllo molto più profondo del dispositivo.

Perché Mythos cambia il peso della ricerca sicurezza

La parte più interessante non è solo il bug in sé, ma il ruolo dell’intelligenza artificiale nel trovarlo e trasformarlo in una prova tecnica funzionante. Mythos non avrebbe sostituito i ricercatori umani, ma li avrebbe aiutati ad accelerare passaggi complessi, suggerire combinazioni e ricostruire tecniche già note in modo più rapido.

Questo rende il caso particolarmente sensibile per Apple, che negli ultimi anni ha investito molto nelle protezioni di macOS e dei chip Apple Silicon. Il Mac resta una piattaforma molto controllata, ma nessun sistema è invulnerabile quando strumenti sempre più potenti vengono usati per cercare punti deboli nella memoria, nei permessi e nei meccanismi interni.

Apple starebbe esaminando un report dettagliato consegnato dai ricercatori, con l’obiettivo di preparare le patch prima che vengano pubblicati dettagli tecnici più completi. È la procedura più corretta in questi casi: prima si informa il produttore, poi si lascia il tempo di correggere, evitando che le informazioni diventino subito una guida per attaccanti.

Cosa rischiano davvero gli utenti Mac

Per chi usa un Mac ogni giorno, la prima cosa da chiarire è che non c’è motivo di panico. Al momento il caso riguarda una ricerca controllata, non una campagna pubblica contro gli utenti. Il rischio però va preso sul serio, perché una vulnerabilità di questo tipo può diventare molto pericolosa se inserita dentro una catena d’attacco più ampia.

In scenari reali, infatti, un aggressore potrebbe prima ottenere un accesso limitato con un malware, un’app malevola o un altro punto d’ingresso, e poi usare una falla di privilege escalation per spingersi più in profondità. È qui che la sicurezza del Mac dipende anche da aggiornamenti rapidi, app affidabili e attenzione alle autorizzazioni richieste dal software installato.

Il caso Mythos racconta anche una sfida più grande per tutto il settore. L’AI può aiutare a trovare e chiudere falle prima degli attaccanti, ma può anche rendere più veloce il lavoro di chi cerca di sfruttarle. Per Apple, la partita non è solo correggere questi bug: è prepararsi a una fase in cui la ricerca di vulnerabilità sarà sempre più automatizzata e difficile da rallentare.