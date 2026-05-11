macOS 27 potrebbe sistemare il difetto più discusso di Tahoe: la leggibilità

macOS 27 potrebbe portare sul Mac un’interfaccia più leggibile e meno confusa, correggendo alcuni limiti emersi con il design Liquid Glass di Tahoe.

Il punto centrale riguarda Liquid Glass, il linguaggio visivo introdotto con macOS Tahoe e pensato per dare al sistema un aspetto più moderno, luminoso e stratificato. L’idea resta coerente con la direzione presa da Apple anche su iPhone e iPad, ma sul Mac alcune scelte hanno creato più discussioni: finestre molto trasparenti, barre laterali meno leggibili e aree dell’interfaccia in cui il contenuto rischia di confondersi con lo sfondo.

Apple non dovrebbe abbandonare Liquid Glass

Secondo le indiscrezioni, macOS 27 dovrebbe introdurre un leggero redesign per rendere Liquid Glass più vicino all’idea originale del team di design. La correzione non cancellerebbe il nuovo stile, ma cercherebbe di renderlo più equilibrato. In pratica, Apple potrebbe intervenire su ombre, profondità e livelli di trasparenza per migliorare la lettura di testi, menu e pannelli.

È una distinzione importante. Chi non ama proprio il concetto di interfaccia trasparente probabilmente continuerà a preferire un aspetto più sobrio e opaco. Chi invece ha criticato soprattutto alcuni problemi pratici, come il contrasto non sempre ideale o la fatica nel distinguere certi elementi, potrebbe trovare in macOS 27 un’esperienza più comoda senza perdere del tutto il nuovo linguaggio visivo.

Il Mac ha bisogno di chiarezza prima che di effetti

Sul Mac l’interfaccia non è solo una questione estetica. È lo spazio in cui si lavora, si scrive, si modifica una foto, si gestiscono file, email e documenti. Per questo la leggibilità pesa più che su altri dispositivi: un effetto visivo piacevole può diventare fastidioso se rende meno chiari pulsanti, barre laterali o finestre usate per molte ore.

La sfida per Apple è trovare il punto giusto tra identità e praticità. Liquid Glass può dare al sistema un aspetto più riconoscibile, ma il Mac resta uno strumento di produttività e non può permettersi un’interfaccia che sembri bella solo negli screenshot. Un ritocco mirato sarebbe quindi una scelta sensata: meno spettacolare di una nuova funzione, ma molto più utile nella vita quotidiana.

Non solo grafica: attese anche più stabilità e Siri

macOS 27 dovrebbe essere anche un aggiornamento orientato a pulizia del codice, affidabilità ed efficienza. Questo significa meno attenzione al colpo d’occhio e più lavoro sotto la superficie, con possibili benefici su prestazioni, autonomia e stabilità generale. È un approccio che Apple ha già usato in passato quando ha voluto rendere i suoi sistemi più solidi invece di riempirli solo di novità visibili.

Accanto a questo, le indiscrezioni indicano anche un ruolo più importante per Siri e per le funzioni legate all’intelligenza artificiale. Il nuovo assistente dovrebbe integrarsi meglio con la ricerca e diventare più utile nelle operazioni quotidiane. Ma per molti utenti Mac, la novità più percepibile potrebbe essere proprio quella meno appariscente: un sistema più leggibile, più stabile e più piacevole da usare a lungo.