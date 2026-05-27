Apple rilascia macOS Tahoe 26.6 beta 1 agli sviluppatori: cosa cambia e cosa aspettarsi

Apple ha rilasciato martedì 26 maggio 2026, a Cupertino, la prima beta di macOS Tahoe 26.6 per gli sviluppatori.

Arriva a due settimane da macOS Tahoe 26.5 e, almeno per ora, sembra un aggiornamento pensato soprattutto per correzioni, sicurezza e stabilità, in attesa di macOS 27, atteso alla WWDC di giugno. La notizia è stata riportata da MacRumors e trova conferma nella pagina Apple dedicata alle release per sviluppatori, dove compare la build macOS 26.6 beta 1, indicata da alcuni utenti come 25G5028f.

Come installare la beta 1 di macOS Tahoe 26.6 con un account sviluppatore gratuito

La beta 1 di macOS Tahoe 26.6 si scarica dai Mac compatibili aprendo Impostazioni di Sistema, poi Generali e quindi Aggiornamento Software. Da lì bisogna entrare in Aggiornamenti beta e scegliere il canale per sviluppatori legato al proprio Apple Account. Non serve un abbonamento a pagamento all’Apple Developer Program: come accade ormai da tempo, basta un account sviluppatore gratuito, registrato con Apple, per vedere e installare la nuova versione.

Il rilascio è partito nella mattinata della costa occidentale degli Stati Uniti, intorno alle 10:09 PDT secondo MacRumors, quando sui forum specializzati sono arrivate le prime segnalazioni. “La build è disponibile insieme alle beta di iOS 26.6, iPadOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6”, ha scritto un utente citando la pagina Apple Developer. Per il momento, però, la distribuzione resta riservata agli sviluppatori. La beta pubblica di macOS Tahoe 26.6 dovrebbe arrivare, secondo la stessa ricostruzione, entro una o due settimane, sempre che dai primi test non emergano problemi.

Perché l’aggiornamento dovrebbe puntare su correzioni e stabilità in vista di macOS 27

Apple, al momento, non ha segnalato novità importanti per macOS Tahoe 26.6. Tutto lascia pensare a un aggiornamento di manutenzione. Il precedente macOS Tahoe 26.5, uscito l’11 maggio, aveva portato tra le novità una sezione Suggested Places nella ricerca di Apple Maps, oltre ai soliti interventi meno visibili.

Questa beta arriva però in un momento diverso del calendario: la WWDC 2026 è in programma dall’8 al 12 giugno e dovrebbe essere il palco della presentazione di macOS 27, insieme alle nuove versioni di iOS, iPadOS e degli altri sistemi Apple. È quindi probabile che macOS Tahoe 26.6 serva soprattutto a sistemare bug, migliorare compatibilità e prestazioni, e chiudere eventuali falle di sicurezza, più che a introdurre cambiamenti visibili nell’interfaccia. Apple, del resto, non pubblica sempre note dettagliate per le prime beta minori, e nelle prime ore gli sviluppatori non hanno segnalato funzioni di peso.

Un tecnico che segue spesso i cicli beta Apple lo ha sintetizzato così nei commenti: “Con macOS 27 dietro l’angolo, questa sembra una release da rifinitura”. Più una messa a punto, insomma, che un cambio di passo. Per gli utenti comuni, il consiglio resta quello di aspettare la beta pubblica o, ancora meglio, la versione stabile, soprattutto sui Mac usati per lavoro.