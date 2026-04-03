macOS 26.4 introduce il limite di carica su Mac: come funziona e perché può fare la differenza

Tra le novità meno evidenti di macOS 26.4 ce n’è una che può incidere davvero sull’uso quotidiano del MacBook, perché riguarda la batteria e il modo in cui viene gestita nel tempo.

Con l’aggiornamento a macOS 26.4, Apple introduce anche su Mac una funzione già vista su iPhone e iPad: il limite di carica. In pratica, è possibile decidere fino a quale percentuale il MacBook deve ricaricarsi, evitando di arrivare sempre al 100%. L’obiettivo è semplice ma concreto, cioè ridurre l’usura della batteria e mantenerla più efficiente nel tempo.

Si tratta di una novità che molti utenti aspettavano da anni, soprattutto chi utilizza il Mac collegato alla corrente per lunghi periodi. Finora il sistema si affidava a un comportamento automatico basato sulle abitudini, mentre ora c’è un controllo diretto che rende tutto più prevedibile.

Come funziona il limite di carica

La nuova funzione permette di impostare una soglia massima tra l’80% e il 100%. Una volta raggiunto quel livello, il Mac smette di caricare, evitando di mantenere la batteria costantemente al massimo della capacità. È una differenza importante rispetto alla gestione precedente, perché il limite diventa fisso e non dipende più dalle abitudini di utilizzo.

Questa impostazione si trova nelle Impostazioni di Sistema, nella sezione dedicata alla batteria. Da lì è possibile scegliere il livello desiderato e modificarlo in qualsiasi momento, ad esempio riportandolo al 100% quando si prevede di usare il Mac lontano da una presa per molte ore.

Perché evitare il 100% può aiutare davvero

Le batterie agli ioni di litio, come quelle dei MacBook, tendono a degradarsi più velocemente quando restano per lungo tempo vicino alla carica massima. Mantenere il livello intorno all’80% significa ridurre lo stress chimico e rallentare l’invecchiamento della batteria.

È un principio già noto anche in altri ambiti, come quello delle auto elettriche, dove la ricarica completa viene spesso evitata nella vita quotidiana. Applicarlo anche al MacBook permette di allungare la vita utile del dispositivo senza cambiare davvero il modo in cui viene utilizzato ogni giorno.

La differenza rispetto alla ricarica ottimizzata

Prima di questa novità, Apple aveva già introdotto la ricarica ottimizzata, che cercava di imparare le abitudini dell’utente e ritardare il completamento della carica. Il limite di carica è diverso, perché non si basa su previsioni ma su una scelta precisa: il Mac non supera la soglia impostata.

Questo rende il comportamento più prevedibile e utile soprattutto per chi tiene il portatile collegato alla corrente per gran parte della giornata. In questi casi, un limite fisso può essere più efficace rispetto a un sistema automatico che decide quando arrivare al 100%.

Una funzione semplice ma molto attesa

L’arrivo del limite di carica su macOS segna un passo importante, anche se non si tratta di una novità appariscente. Per anni molti utenti si sono affidati a soluzioni esterne per ottenere lo stesso risultato, mentre ora questa possibilità entra direttamente nel sistema operativo.

È uno di quei cambiamenti che non modificano l’aspetto del Mac, ma incidono sul modo in cui viene utilizzato nel tempo. E proprio per questo, più che una funzione nuova, sembra una correzione che rende l’esperienza complessiva più completa e più coerente con il resto dell’ecosistema Apple.