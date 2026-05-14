MacBook Neo, qualcosa si muove: le consegne iniziano finalmente a migliorare

MacBook Neo continua a essere uno dei prodotti Apple più difficili da trovare, ma i tempi di consegna iniziano finalmente a dare qualche segnale positivo.

Dopo settimane di attese più lunghe del previsto, le stime sembrano essersi accorciate, lasciando intravedere una fase meno tesa per chi sta valutando l’acquisto del nuovo Mac economico.

Il miglioramento non significa che la situazione sia tornata alla normalità. Il portatile resta molto richiesto e la disponibilità può cambiare rapidamente in base a modello, colore e canale di vendita. Il dato interessante, però, è che le consegne non stanno più scivolando in avanti come nelle scorse settimane, quando il MacBook Neo sembrava più vicino a un lancio iPhone che a quello di un computer entry-level.

La domanda resta alta, ma Apple sembra recuperare terreno

Il successo del MacBook Neo non sorprende del tutto: prezzo più basso rispetto agli altri MacBook, formato compatto e posizionamento semplice lo rendono una macchina molto appetibile per studenti, famiglie e utenti che vogliono entrare nel mondo Mac senza salire troppo di spesa. Proprio questa combinazione ha però creato un problema di disponibilità, con tempi di attesa cresciuti rapidamente dopo il debutto e scorte non sempre sufficienti nei canali Apple Store.

Il possibile aumento della produzione e le nuove forniture di chip A18 Pro aiutano a spiegare perché le stime stiano migliorando. Apple, almeno secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, avrebbe deciso di mettere più unità del Neo nelle mani dei clienti, dopo una domanda superiore alle previsioni iniziali. È un segnale importante, perché suggerisce che il prodotto non sia solo una curiosità di listino, ma un Mac realmente cercato da una fascia ampia di utenti meno professionali.

Conviene aspettare o cercarlo altrove?

Per chi vuole acquistarlo subito, la situazione resta da valutare con attenzione. Lo store Apple può non essere sempre il canale più rapido, mentre alcuni rivenditori potrebbero offrire consegne più veloci su configurazioni e colori specifici. In questa fase conviene quindi controllare più opzioni, soprattutto se si cerca una particolare combinazione di memoria, colore e tempi di consegna.

Il punto, però, è un altro: il miglioramento delle spedizioni conferma che Apple sta provando a rimettere ordine attorno al suo Mac più accessibile. Per chi non ha urgenza assoluta, aspettare qualche giorno in più potrebbe essere sensato; per chi invece lo vuole subito, la disponibilità resta ancora una piccola caccia al modello giusto.