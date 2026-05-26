Mac mini M5, il desktop Apple del 2026 tra svolta AI, rincari e rischio ritardi

Apple potrebbe portare al debutto nel 2026 il nuovo Mac mini M5, con versioni M5 e M5 Pro.

La finestra più osservata resta quella della WWDC di giugno, ma non è detto che i tempi siano così lineari: tra carenze di componenti, memoria difficile da reperire e domanda in crescita per l’AI locale, il desktop compatto di Cupertino potrebbe arrivare più avanti nell’anno.

Mac mini M5 alla WWDC 2026? Chip e memoria rischiano di allungare l’attesa

Il nuovo Mac mini M5 non è stato ancora annunciato da Apple, ma continua a comparire nelle ricostruzioni di settore, comprese quelle citate da Macworld e dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Il momento da tenere d’occhio è la WWDC 2026, in programma a giugno: Apple potrebbe mostrare i nuovi modelli, oppure limitarsi a dare qualche indicazione sul calendario dei Mac desktop.

A Cupertino, però, la situazione non sembra semplicissima. Le scorte degli attuali Mac mini M4 risultano ridotte in diversi mercati, alcune configurazioni si ordinano con difficoltà e i tempi di consegna si sono allungati. Per diversi modelli standard si parla di settimane; per le versioni con più memoria, l’attesa può essere anche più lunga. Un indizio, forse. Non ancora una prova.

A incidere sono soprattutto i limiti nella produzione dei chip della serie M e la disponibilità della memoria, un problema che l’amministratore delegato Tim Cook ha indicato come destinato a durare ancora alcuni mesi. C’è poi la spinta del mercato dell’intelligenza artificiale. Il Mac mini, piccolo, efficiente e con un prezzo ancora relativamente accessibile, viene usato sempre più spesso da sviluppatori e aziende per far girare modelli linguistici locali e lavori AI senza passare dal cloud.

“È una macchina comoda da lasciare accesa sulla scrivania o in rack”, ripetono spesso gli sviluppatori nei forum specializzati. Questa domanda in più potrebbe avere svuotato i magazzini, ma rischia anche di rendere più complicato il passaggio alla nuova generazione. Per questo, se una presentazione a giugno resta possibile, una disponibilità più ampia nella seconda metà del 2026 appare oggi l’ipotesi più prudente.

M5 e M5 Pro: più AI locale, SSD da 512GB e prezzo d’ingresso verso 799 dollari

La novità principale del prossimo Mac mini 2026 sarà il passaggio ai chip M5 e M5 Pro, al centro della nuova fase Apple Silicon. Dalle informazioni disponibili, il chip M5 dovrebbe puntare meno su un grande salto della CPU e più su grafica, machine learning e accelerazione neurale: CPU fino a 10 core, GPU fino a 10 core e una banda più ampia della memoria unificata, utile con strumenti per la generazione di immagini, inferenza AI e applicazioni creative.

Il Mac mini M5 Pro, invece, dovrebbe offrire una configurazione più potente, con più core CPU e GPU, maggiore banda di memoria e supporto a Thunderbolt 5, pensato per storage esterni veloci, monitor ad alta risoluzione e flussi di lavoro professionali. Il design, salvo sorprese, dovrebbe restare quello compatto introdotto nel 2024: telaio da circa 5 per 5 pollici, porte frontali USB-C, jack audio, HDMI, Ethernet e tre porte Thunderbolt sul retro.

Anche la configurazione base sembra destinata a cambiare. Apple ha già tolto dal listino il Mac mini M4 da 256GB, lasciando di fatto il modello con SSD da 512GB come punto di partenza. È un segnale concreto, più che una semplice voce: il futuro Mac mini M5 potrebbe quindi partire direttamente da 512GB, con almeno 16GB di memoria unificata, mentre la versione M5 Pro potrebbe salire da subito a 24GB. Possibili anche Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6, già arrivati su altri Mac recenti.

Resta il tema più delicato: il prezzo. Il Mac mini è stato per anni il desktop Apple più economico, ma l’uscita di scena del modello da 599 dollari ha già alzato la soglia d’ingresso reale. La nuova gamma potrebbe partire da 799 dollari, oppure fermarsi attorno ai 699 dollari se Apple scegliesse una linea più aggressiva. Molto dipenderà da memoria, costi di produzione e disponibilità dei chip. In questo quadro, chi non ha fretta potrebbe aspettare almeno la WWDC prima di comprare.