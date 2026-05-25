MacBook Ultra, perché Apple potrebbe creare una nuova fascia sopra il Pro

Raffaele Moauro
Pubblicato il 25 mag 2026
MacBook Ultra, perché Apple potrebbe creare una nuova fascia sopra il Pro

Apple guarda al 2026 e studia a Cupertino un possibile MacBook Ultra: un portatile ancora più in alto del MacBook Pro, pensato per allargare l’offerta professionale e marcare meglio i modelli più costosi, con display OLED, funzioni touch e chip di nuova generazione.

Le ricostruzioni di Bloomberg, dell’analista Ming-Chi Kuo e di fonti della filiera riportate da MacRumors indicano una finestra tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Ma la carenza globale di memorie, al momento, rende più plausibile la seconda ipotesi. Insomma, non sarebbe solo un cambio di nome: l’idea è quella di aprire una nuova fascia sopra il Pro.

OLED, touch e Dynamic Island: il Mac può cambiare pelle

La novità più evidente del possibile MacBook Ultra sarebbe il passaggio al display OLED, tecnologia già vista sugli ultimi iPad Pro e ora attesa anche sui portatili Apple di fascia alta. Secondo Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, i pannelli arriverebbero da Samsung Display, che in Corea del Sud ha investito in una linea OLED di generazione 8.6 pensata proprio per schermi più grandi. La soluzione più probabile è un OLED ibrido, con substrato in vetro e incapsulamento a film sottile: tradotto, più contrasto, neri più profondi, consumi migliori e una luminosità più stabile rispetto agli attuali LCD con retroilluminazione mini-LED. Ma il vero punto di svolta sarebbe un altro: il touchscreen sul Mac.

Apple, fin qui, ha sempre tenuto distinti Mac e iPad, almeno nel rapporto diretto con lo schermo, e la vecchia Touch Bar non ha mai convinto fino in fondo. Stavolta però l’idea non sarebbe trasformare macOS in iPadOS, ma consentire tocchi rapidi su menu, pulsanti e controlli. La logica delle indiscrezioni è semplice: tocchi quando serve, per il resto restano centrali trackpad e tastiera. In parallelo, il notch potrebbe lasciare il posto a una Dynamic Island per Mac, interattiva e capace di allargarsi in base all’app o alla funzione in uso.

Design più sottile, ma senza tagliare le porte: la vera sfida

Il secondo fronte è quello del design più sottile. Apple lo avrebbe rimesso al centro dopo i recenti iPad Pro e iPad Air, tra i prodotti più sottili mai realizzati dall’azienda. Gurman ha parlato di un possibile “vero rinnovamento” del portatile, legato proprio all’accoppiata tra OLED e nuovo chassis. Qui però si entra in un terreno delicato. L’attuale MacBook Pro, ridisegnato nel 2021, è diventato più spesso e più pesante rispetto alla generazione precedente anche per una scelta precisa: riportare a bordo porte molto richieste come HDMI, slot SD, MagSafe e le connessioni Thunderbolt.

Una mossa apprezzata da fotografi, montatori video e sviluppatori. Il nodo, quindi, è chiaro: rendere il futuro MacBook Ultra più sottile senza perdere questa dotazione. E non è un dettaglio. Per molti professionisti, una porta in meno vuol dire adattatori, scrivanie più piene, cavi da ricordare ogni volta prima di uscire. Non a caso, nelle prime reazioni sui forum specializzati, il tono è stato prudente: “Più leggero sì, ma non togliete le porte”, ha scritto un utente. Una frase semplice, ma che riassume bene il punto.

Chip M6 a 2 nm, AI e prezzo: perché il nome Ultra pesa già

A dare senso al nome Ultra ci sarebbe anche la piattaforma interna, con chip M6 Pro e M6 Max attesi su un processo produttivo indicato come 2 nm di TSMC. Nel linguaggio dell’industria non è più una misura letterale della dimensione dei transistor, ma segnala comunque un nuovo salto produttivo, con margini attesi su efficienza, densità e prestazioni. Apple potrebbe usarlo per spingere ancora di più sull’integrazione tra CPU, GPU, memoria e Neural Engine, puntando molto anche sui carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. È un tema su cui l’azienda sarà osservata da vicino anche alla WWDC 2026, in programma dall’8 al 12 giugno, dove sono attese novità su iOS 27 e macOS 27.

Resta però aperta la grande domanda: il prezzo. Il marchio Ultra è già usato per Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra e per i chip più potenti della linea Apple Silicon: difficile pensare, quindi, a un prodotto per tutte le tasche. Più facile immaginare una collocazione sopra gli attuali MacBook Pro M5 Pro e M5 Max, che potrebbero anche restare a listino. Da una parte ci sarebbe così il MacBook Neo da 599 dollari citato dalle indiscrezioni, dall’altra un portatile premium per chi vuole il massimo. Il risultato sarebbe una gamma più ampia e più segmentata. E ancora una volta Apple sembra intenzionata a presidiare ogni gradino del mercato.

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