Il tasto che il 99% degli utenti iPhone non ha mai premuto (e che cambia tutto)

Molti utenti usano l’iPhone ogni giorno senza sapere che esiste una funzione nascosta capace di trasformare il retro del telefono in un vero pulsante aggiuntivo.

Non si tratta di un’app da installare né di un trucco complicato: è una funzione ufficiale introdotta da Apple già con iOS 14, ma rimasta per anni lontana dalle impostazioni più conosciute.

Si chiama Tocco Posteriore — o “Back Tap” nella versione inglese — e permette di eseguire azioni rapide semplicemente toccando due o tre volte la parte posteriore dell’iPhone. Una funzione pensata inizialmente per l’accessibilità, ma che nel tempo è diventata uno dei piccoli segreti più apprezzati dagli utenti più esperti.

La particolarità di questa funzione è che non aggiunge alcun componente fisico. L’iPhone sfrutta i propri sensori interni per riconoscere i tocchi sul retro della scocca e associarli a un comando specifico.

In pratica, il telefono interpreta il doppio o triplo tocco come se fosse la pressione di un pulsante virtuale. Una volta attivata la funzione, basta sfiorare la parte posteriore del dispositivo per eseguire operazioni immediate come:

fare uno screenshot

aprire il Centro di Controllo

accendere la torcia

avviare Siri

bloccare lo schermo

aprire un’app specifica

lanciare un comando rapido personalizzato

Molti utenti scelgono ad esempio di collegare il doppio tocco agli screenshot, evitando la classica combinazione di tasti laterali che spesso porta a spegnere accidentalmente lo schermo.

Dove si trova questa funzione nascosta

Attivarla richiede pochi secondi, ma il percorso nelle impostazioni non è immediato. Apple l’ha inserita infatti tra gli strumenti dedicati all’accessibilità, motivo per cui tantissime persone non la notano mai.

Per abilitarla bisogna andare in:

Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocco posteriore

A quel punto è possibile scegliere due modalità:

Tocco doppio

Tocco triplo

e assegnare a ciascuna un’azione differente.

La funzione è disponibile sugli iPhone 8 e modelli successivi aggiornati almeno a iOS 14.

Il successo di questa funzione non dipende solo dalla curiosità. Chi la prova spesso finisce per utilizzarla quotidianamente perché riduce parecchi piccoli gesti ripetitivi.

C’è chi usa il triplo tocco per aprire rapidamente WhatsApp, chi per attivare la modalità silenziosa durante il lavoro e chi addirittura collega il gesto a un’automazione personalizzata tramite l’app Comandi Rapidi.

Un altro dettaglio interessante riguarda le cover: nella maggior parte dei casi il sistema continua a funzionare anche con custodie installate, purché non siano troppo spesse o rigide.

Apple non ha mai trasformato questa funzione in uno degli elementi centrali delle sue campagne pubblicitarie, e forse è anche per questo che continua a essere percepita come una sorta di “funzione segreta”. Eppure, una volta scoperta, diventa difficile tornare indietro.

Per molti utenti rappresenta uno di quei piccoli dettagli capaci di rendere l’esperienza con l’iPhone più veloce, personale e immediata, senza cambiare telefono né installare nulla di esterno.