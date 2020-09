Apple One: le prove definitive in Android

Giacomo Martiradonna,

È da tempo che si parla di un abbonamento unico e a prezzi competitivi per tutti i servizi Apple, chiamato Apple One, e a quanto pare il momento della verità è giunto. Le prove definitive dell’imminente lancio sono state scovate addirittura dentro Android.

Si chiamerà Apple One e costituirà una sorta di bouquet dei servizi con la mela; saranno previsti quattro tipi di abbonamento, in ordine di costo:

Apple Music‌ e ‌Apple TV‌+

Apple Music‌, ‌Apple TV‌+ e Apple Arcade

Apple Music‌, ‌Apple TV‌+ e Apple Arcade e Apple News+

Apple Music‌, ‌Apple TV‌+ e Apple Arcade e Apple News+ e iCloud

Pare inoltre che tutti o qualcuno di questi abbonamenti includerà anche un servizio di allenamento fitness virtuale. I prezzi non sono ancora stati resi noti formalmente, ma è probabile che si risparmierà dai 2 ai 5 Euro al mese rispetto alla somma dei singoli abbonamenti.

In ogni caso, lo scopriremo molto presto, probabilmente entro le prossime 24 ore o giù di lì. In questi giorni, Apple infatti ha registrato diversi domini relativi a “Apple One”:

appleone.audio

appleone.blog

appleone.chat

appleone.cloud

appleone.club

appleone.community

appleone.film

appleone.guide

appleone.host

appleone.space

appleone.tech

appleone.website

E questo è niente. All’interno dei file di localizzazione dell’ultima Beta di iOS 14 sono stati trovati riferimenti molto specifici al servizio, tipo “Annulla Apple One” e “Mantieni Apple One.” E addirittura, nel codice dell’app Apple Music per Android si legge:

Il tuo abbonamento ‌Apple Music‌ sarà incluso in Apple One a partire da %s. Non ti verranno addebitati entrambi gli abbonamenti. Puoi modificare le impostazioni del tuo abbonamento Apple One sul tuo iPhone, iPad Apple TV o Mac.

Insomma, il lancio è prossimo, e tutti i segnali sono inequivocabili. Ecco perché Apple One è tra le novità più papabili dell’Evento Apple di domani 15 settembre. E per saperne di più, non dovrete far altro che collegarvi su queste pagine alle 19.00 ora italiana per il consueto Live Blog dell’Evento.

Leggi anche: Time Flies, prodotti attesi all’Evento Apple del 15 settembre