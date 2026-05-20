Il grip MagSafe di Hikawa torna su Apple Store: design strano, ma molto utile

Il Grip & Stand per iPhone di Hikawa torna su Apple Store con una forma insolita, ma pensata per risolvere un problema molto concreto.

Non è il classico accessorio MagSafe sottile e discreto: sembra quasi un piccolo oggetto di design, con linee morbide e colori vistosi. Dietro quell’aspetto particolare, però, c’è un’idea semplice: rendere l’iPhone più facile da tenere in mano e più comodo da appoggiare quando serve.

Apple lo propone anche in Italia a 54,95 euro, con aggancio magnetico MagSafe e diverse colorazioni disponibili. Il grip si applica sul retro dell’iPhone o su una custodia compatibile, può essere rimosso senza adesivi e funziona anche da supporto in verticale o in orizzontale. Non ricarica il telefono, non aggiunge funzioni smart, ma lavora su una cosa spesso sottovalutata: la presa quotidiana.

Un accessorio pensato per tenere meglio l’iPhone

La parte più interessante non è soltanto estetica. Il Grip & Stand nasce come accessorio adattivo, sviluppato tenendo conto anche delle esigenze di persone con difficoltà legate a forza, destrezza e controllo della mano. La forma irregolare serve proprio a offrire punti di appoggio diversi alle dita, riducendo lo sforzo necessario per tenere stabile il telefono.

Chi usa un iPhone grande lo sa bene: dopo un po’, soprattutto con i modelli Pro Max, il peso si sente. Messaggi, videochiamate, foto, lettura e navigazione diventano gesti normali, ma ripetuti per ore. Un supporto più saldo può migliorare la comodità d’uso, soprattutto quando si usa il telefono con una sola mano o mentre si è in movimento.

MagSafe lo rende meno impegnativo

La compatibilità con MagSafe è ciò che rende il grip più pratico rispetto a molti accessori tradizionali. Non bisogna incollarlo in modo permanente e non si resta vincolati a tenerlo sempre montato. Si può usare quando serve più stabilità e rimuovere quando si vuole un iPhone più pulito, più leggero o pronto per altri accessori magnetici.

Il secondo uso è quello da stand. L’iPhone può restare appoggiato sulla scrivania per guardare un video, seguire una chiamata FaceTime o leggere una ricetta mentre si cucina. Sono situazioni normali, non scenari da brochure. Ed è qui che il design accessibile diventa davvero utile: non promette di cambiare l’iPhone, ma lo rende più gestibile.

Strano, ma non inutile

Il Grip & Stand di Hikawa non piacerà a tutti, e probabilmente non vuole nemmeno farlo. La forma è evidente, meno minimal rispetto ad altri accessori Apple, ma proprio per questo si distingue. Chi cerca qualcosa di invisibile potrebbe evitarlo; chi invece vuole più stabilità può trovare in questo oggetto una soluzione più sensata di quanto sembri al primo sguardo.

Il valore dell’accessorio sta nel ricordare che l’accessibilità non passa solo da iOS, dai comandi vocali o dalle impostazioni software. Passa anche da piccoli oggetti fisici che rendono l’iPhone più facile da afferrare, appoggiare e usare. In questo senso il grip di Hikawa è particolare, sì, ma non è soltanto un esercizio di stile.