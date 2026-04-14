Apple, annunciato l'addio il 15 aprile: è la fine di un'era

Il cambio ai vertici dell’intelligenza artificiale di Apple segna uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni.

John Giannandrea, figura centrale nella costruzione della strategia AI dell’azienda, ha deciso di lasciare il proprio ruolo operativo. Arrivato nel 2018 dopo una lunga esperienza in Google, era stato chiamato proprio per rafforzare le competenze di Cupertino nel machine learning e nella gestione dei dati.

La sua uscita, prevista con un passaggio graduale verso la pensione nella primavera del 2026, non rappresenta un addio improvviso, ma chiude una fase ben precisa: quella in cui Apple ha costruito le fondamenta della propria infrastruttura AI interna.

Nel frattempo, Giannandrea continuerà a collaborare come consulente, segno che il suo contributo resta considerato strategico, almeno nella fase di transizione.

Il nuovo volto dell’intelligenza artificiale Apple

A prendere il posto di Giannandrea sarà Amar Subramanya, manager con un profilo internazionale e una lunga esperienza tra Microsoft e Google.

Il suo arrivo non è un semplice cambio di nome, ma indica una direzione precisa: Apple vuole accelerare sull’AI e soprattutto portarla più rapidamente nei prodotti concreti. Subramanya sarà responsabile di aree cruciali come i foundation models, la ricerca sul machine learning e la sicurezza dei sistemi intelligenti.

Non solo. La struttura organizzativa viene ridisegnata: alcune funzioni prima accentrate vengono distribuite tra diversi dirigenti, tra cui Craig Federighi, Sabih Khan ed Eddy Cue, con l’obiettivo di migliorare integrazione e velocità decisionale.

Il cambio arriva in un contesto tutt’altro che neutro. Negli ultimi anni Apple è stata spesso percepita come in ritardo rispetto ai concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, soprattutto dopo l’esplosione di strumenti come ChatGPT e Gemini.

Alcune difficoltà sono emerse anche internamente: ritardi nello sviluppo di una nuova versione di Siri e risultati non sempre all’altezza delle aspettative hanno spinto l’azienda a rivedere la propria strategia.

In questo scenario, la scelta di cambiare leadership non è solo organizzativa, ma rappresenta una presa di posizione: Apple vuole passare da una fase di costruzione a una fase di rilancio concreto.

Cosa cambia per gli utenti

Per chi utilizza i dispositivi Apple, gli effetti non saranno immediati, ma si faranno sentire nei prossimi aggiornamenti. Il focus sarà su una Siri più evoluta, capace di interagire meglio con le app e con i dati personali, e su funzionalità AI integrate in modo più profondo nell’esperienza quotidiana.

La direzione è quella di un’intelligenza artificiale meno “visibile” ma più presente: suggerimenti più precisi, automazioni più intelligenti e una maggiore personalizzazione senza sacrificare la privacy, da sempre punto centrale nella strategia Apple.

Un passaggio che racconta una fase di transizione

L’uscita di Giannandrea non è soltanto un cambio manageriale. È il segnale che Apple sta entrando in una nuova fase, in cui non basta più sviluppare tecnologia, ma serve portarla rapidamente nelle mani degli utenti.

La sfida, adesso, non è solo recuperare terreno rispetto ai concorrenti, ma farlo mantenendo la propria identità. E capire se questo nuovo equilibrio tra innovazione e controllo sarà sufficiente per restare protagonista in un settore che cambia alla velocità dell’AI.