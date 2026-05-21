Apple Music alza il filtro sull’audio generato dall’IA: etichette obbligatorie, controlli interni e stretta sui falsi ascolti

Apple Music prova a mettere ordine in un terreno che si sta riempiendo in fretta: quello dei contenuti generati con l’intelligenza artificiale.

L’IA, ormai, non è più un esperimento da addetti ai lavori. Entra già nella produzione di brani, copertine e video promozionali, e lo fa su larga scala. Per Apple, però, il nodo non è solo creativo. Il punto è capire che cosa aiuta davvero il lavoro degli artisti e che cosa, invece, rischia di intasare il catalogo con materiale automatico, spesso accompagnato da pratiche poco trasparenti.

Da qui la scelta di alzare il filtro: etichette obbligatorie, controlli interni e una stretta parallela sulla manipolazione degli ascolti. Non un divieto totale, ma un modo per tenere sotto controllo un fenomeno che oggi pesa ancora poco sui consumi reali, mentre cresce molto più in fretta sul fronte degli invii alle piattaforme.

La lettera di Apple all’industria: più chiarezza su IA in brani, artwork e video

Apple ha inviato ai partner dell’industria musicale una comunicazione con una richiesta precisa: più trasparenza sull’uso dell’IA nei contenuti distribuiti su Apple Music. Non si parla solo delle canzoni, ma anche di composizioni, artwork e videoclip. Ai distributori viene chiesto di applicare tag specifici quando questi elementi sono stati generati o pesantemente ritoccati con l’intelligenza artificiale, una pratica che, a quanto emerge, dovrebbe diventare necessaria per le prossime uscite.

Al momento queste etichette non compaiono nell’app di Apple Music, ma servono ad Apple per misurare il fenomeno e capire dove l’automazione stia entrando davvero nella filiera. È una mossa che chiarisce bene la linea dell’azienda: non chiudere la porta all’innovazione, ma evitare che il mercato musicale diventi illeggibile. In una fase in cui anche Spotify e YouTube si trovano davanti cataloghi sempre più affollati da contenuti sintetici, la trasparenza conta quasi più del divieto.

Come funzionano i controlli: rilevamento dei brani AI, falsi stream e royalty riassegnate

Oltre ai tag, Apple dice di aver messo a punto strumenti interni per individuare i brani generati con IA e intercettare contenuti spam o casi di impersonificazione. Il controllo, però, non si ferma al file caricato: arriva anche al modo in cui si muovono gli ascolti. Se una traccia ottiene stream con meccanismi manipolati, Apple Music può toglierla automaticamente dalla visibilità del servizio. È qui che la stretta si fa più concreta, perché Apple lega il tema dell’IA a quello, molto più vecchio ma ben più pesante sul piano economico, della stream manipulation.

Nel 2025 l’azienda afferma di aver escluso circa 2 miliardi di stream manipolati, con le royalty collegate rimesse nel fondo di pagamento destinato ad artisti ed etichette. La quota di ascolti falsati rappresenterebbe circa lo 0,5% del totale su Apple Music, un livello che Apple considera tra i più bassi del settore. Il punto, in fondo, è tutto qui: la partita non si giocherà solo sulla legittimità dell’IA nella musica, ma sulla capacità delle piattaforme di separare sperimentazione creativa, rumore industriale e frode economica. E il vero banco di prova, con ogni probabilità, arriverà quando queste etichette diventeranno visibili anche per gli utenti, non soltanto per i sistemi interni.