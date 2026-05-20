La tua TV include la funzionalità CEC, potrai controllare quello che vuoi: meglio del solito HDMI

La maggior parte delle Smart TV vendute negli ultimi anni include una funzione che consente di controllare tutti i dispositivi collegati via HDMI con un solo telecomando.

Si chiama HDMI-CEC — Consumer Electronics Control — ed è disattivata per impostazione predefinita su quasi tutti i modelli. Il risultato è che milioni di utenti accumulate barrette di telecomandi sul divano senza sapere che potrebbero usarne uno solo.

Il principio di funzionamento è semplice: lo standard HDMI prevede un canale di comunicazione bidirezionale tra i dispositivi collegati. HDMI-CEC sfrutta questo canale per trasmettere comandi di controllo, non solo il segnale audio-video. Quando si accende una PlayStation 5 o un Fire TV Stick, il televisore riceve il segnale, si accende autonomamente e seleziona l’ingresso corretto. Lo stesso processo avviene in senso inverso: spegnere la TV può spegnere anche tutti i dispositivi connessi che abbiano la funzione abilitata.

Come sfruttare il sistema CEC della tua TV

Il problema pratico è che ogni produttore ha rinominato la tecnologia in modo diverso, rendendo difficile trovarla nei menu. Samsung la chiama Anynet+, LG usa SIMPLINK, Sony adotta BRAVIA Sync, Philips parla di EasyLink. I televisori con Android TV o Google TV la etichettano semplicemente come “Controllo HDMI” o direttamente HDMI-CEC. Il percorso nei menu varia, ma in tutti i casi si tratta di una voce all’interno delle impostazioni generali o della sezione dedicata ai dispositivi esterni.

C’è un dettaglio che l’utente medio tende a ignorare: attivare la funzione solo sul televisore non è sufficiente. Ogni dispositivo collegato — console, soundbar, lettore multimediale — deve avere il proprio controllo HDMI abilitato nelle impostazioni interne. Una PlayStation 5 con HDMI-CEC disattivato non risponderà ai comandi del televisore nemmeno se la TV è configurata correttamente. Stesso vale per Apple TV e Nintendo Switch, entrambi dotati di questa opzione nei rispettivi menu di sistema.

La scelta del cavo e della porta HDMI incide sul funzionamento. Per le barre audio e i sistemi home theater, il collegamento va effettuato obbligatoriamente alla porta contrassegnata come HDMI ARC o eARC — acronimi di Audio Return Channel e Enhanced Audio Return Channel. Questa porta è stata progettata per trasmettere simultaneamente i comandi CEC e il segnale audio in alta definizione verso il sistema sonoro, senza la necessità di un cavo ottico aggiuntivo. Collegare una soundbar a una porta HDMI standard può far funzionare il video ma non il controllo remoto unificato.

Un aspetto contro-intuitivo: HDMI-CEC non richiede che tutti i dispositivi siano della stessa marca per funzionare. Lo standard è universale, anche se il livello di compatibilità tra produttori diversi può variare. Una soundbar Sony collegata a un televisore Samsung con Anynet+ attivo comunica normalmente con i comandi base — accensione, volume, selezione ingresso — mentre alcune funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili al di fuori dell’ecosistema dello stesso produttore.

Lo standard CEC esiste dall’introduzione dell’HDMI nel 2002, quindi tecnicamente è presente su qualunque televisore acquistato negli ultimi vent’anni. Che funzioni bene o male dipende in larga misura da quanto ogni produttore ha scelto di investire nella sua implementazione.