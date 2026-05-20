La lavastoviglie che hai sempre desiderato è da Unieuro in sconto di 300 euro

C’è una fascia di elettrodomestici che negli ultimi mesi sta tornando al centro delle attenzioni di chi deve rifare cucina o semplicemente sostituire un apparecchio.

C’è una fascia di elettrodomestici che negli ultimi mesi sta tornando al centro delle attenzioni di chi deve rifare cucina o semplicemente sostituire un apparecchio diventato troppo rumoroso, lento o dispendioso nei consumi. Le lavastoviglie da incasso sono tra questi prodotti, anche perché gli aumenti generalizzati degli ultimi anni hanno spinto molte famiglie a rimandare l’acquisto aspettando offerte davvero aggressive. Ed è proprio qui che entra in gioco la promozione lanciata da Unieuro su una delle lavastoviglie più richieste nella fascia entry-level: il modello Indesit da 14 coperti con funzione Push&Go, ora proposto con uno sconto vicino ai 300 euro rispetto al prezzo consigliato.

Il modello in questione è una lavastoviglie a scomparsa totale da 60 centimetri, progettata per integrarsi completamente nel mobile della cucina. Una scelta che oggi fanno in molti, soprattutto nelle case moderne dove l’estetica minimalista ha quasi eliminato gli elettrodomestici a vista. Ma al di là dell’aspetto estetico, il vero punto forte di questa Indesit è il rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche.

Secondo la scheda pubblicata da Unieuro, la macchina può gestire fino a 14 coperti, un dato che la rende adatta non solo a coppie o single, ma anche a nuclei familiari più numerosi. Non siamo davanti a una lavastoviglie premium da oltre mille euro con programmi smart avanzati e connessione Wi-Fi, ma è proprio questo il motivo per cui sta attirando così tanto interesse online: punta tutto sulla praticità quotidiana.

La funzione Push&Go cambia davvero l’utilizzo quotidiano

La funzione Push&Go è uno degli elementi su cui Indesit insiste maggiormente. In pratica basta premere un solo pulsante per avviare un ciclo completo senza dover scegliere impostazioni particolari. Una soluzione che può sembrare banale, ma che nella vita reale cambia parecchio per chi usa la lavastoviglie due volte al giorno e vuole evitare menu complicati o programmi poco intuitivi.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche cinque programmi di lavaggio, il supporto alla partenza ritardata e il cestello superiore regolabile. Il livello di rumorosità dichiarato è di 49 decibel, quindi non parliamo di un modello ultra silenzioso da fascia alta, ma rimane comunque su valori gestibili in una cucina domestica normale.

Interessante anche il dato relativo ai consumi. La lavastoviglie rientra nella classe energetica E, un aspetto che potrebbe far storcere il naso a chi guarda esclusivamente l’etichetta energetica. Però bisogna considerare il contesto: nella fascia di prezzo attuale è difficile trovare prodotti da 14 coperti con caratteristiche simili e una classe superiore senza salire sensibilmente di costo.

Il consumo d’acqua indicato è di 12 litri per ciclo, un valore che resta in linea con molti modelli della stessa fascia. Per molte famiglie il vero risparmio oggi non arriva solo dalla classe energetica, ma anche dalla possibilità di utilizzare la lavastoviglie piena evitando lavaggi continui a mano che spesso consumano più acqua del previsto.

Il prezzo sta attirando molta attenzione online

Il vero elemento che sta facendo parlare dell’offerta resta comunque il prezzo. Unieuro la propone infatti intorno ai 279 euro, mentre il prezzo consigliato riportato sul sito supera i 570 euro. Una differenza importante che la porta direttamente nella fascia delle offerte “attenzione immediata”, soprattutto per chi aveva già in programma di acquistare una lavastoviglie da incasso nelle prossime settimane.

Molti utenti oggi preferiscono spendere meno rinunciando a display avanzati e app dedicate, concentrandosi invece su capacità interna, semplicità e affidabilità. Ed è esattamente il segmento in cui questa Indesit prova a inserirsi.

Per chi sta rifacendo cucina o deve sostituire una vecchia lavastoviglie ormai rumorosa e inefficiente, offerte di questo tipo iniziano a diventare interessanti soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui i grandi elettrodomestici tendono spesso a tornare verso prezzi più alti dopo le promozioni di primavera.