Non solo WhatsApp, anche Google Foto ha un cestino segreto dove cattura tutte le immagini che passano sul telefono

Google Foto non elimina davvero nulla. Quando si cancella un’immagine o un video dall’app, il file finisce in una cartella di recupero che continua a occupare spazio sul dispositivo, invisibile alla maggior parte degli utenti.

Per rimuoverlo definitivamente bisogna aprire l’app, andare in Raccolte, toccare Cestino e procedere con la cancellazione manuale. Un passaggio in più che quasi nessuno fa.

Il meccanismo non è esclusivo di Google Foto. WhatsApp accumula residui di file anche dopo che le conversazioni sono state eliminate: immagini inoltrate, video ricevuti, documenti mai aperti rimangono archiviati in background. Il percorso per raggiungerli passa da Impostazioni, poi Spazio di archiviazione e dati, poi Gestisci spazio di archiviazione. Qui compaiono i file più pesanti e quelli inoltrati ripetutamente — spesso duplicati di contenuti che l’utente non ha mai scelto di conservare, ma che l’app ha trattenuto comunque.

Il cestino di Google Foto: come eliminare veramente tutto

C’è un aspetto che tende a passare inosservato: WhatsApp archivia anche i file delle conversazioni che l’utente ha già cancellato. Non si tratta di un backup, ma di dati residui che il sistema non rimuove automaticamente alla chiusura di una chat. La distinzione è rilevante perché molti danno per scontato che eliminare una conversazione liberi tutto lo spazio associato.

Google Chrome segue una logica diversa ma produce effetti simili. La cache del browser — frammenti di pagine web, immagini, script — cresce in modo silenzioso nel tempo e può occupare spazio considerevole. Tre puntini in alto a destra, Cronologia, Cancella dati di navigazione, spunta su Immagini e file memorizzati nella cache. La procedura è più lineare rispetto alle altre due app, ma richiede comunque un’operazione attiva da parte dell’utente.

Il punto contro-intuitivo di tutta questa vicenda è che nessuna di queste app sta facendo qualcosa di tecnicamente scorretto. La logica del cestino temporaneo esiste per prevenire cancellazioni accidentali, e la cache di Chrome serve a velocizzare la navigazione. Il problema non è il funzionamento in sé, ma l’assenza di qualsiasi segnalazione all’utente quando questi archivi raggiungono dimensioni significative.

Per chi vuole un approccio più sistematico, l’app File di Google analizza l’intero storage del dispositivo e identifica file duplicati, download dimenticati e contenuti non aperti da tempo. Le impostazioni di sistema Android includono una sezione Archiviazione che mostra la cache di sistema e i file temporanei, separata da quella delle singole app.

Vale la pena notare che il cestino di Google Foto, a differenza di quello standard di Android, non ha una scadenza automatica fissa uguale per tutti i contenuti: alcune tipologie di file vengono conservate per periodi diversi prima della rimozione definitiva, il che rende ancora meno prevedibile l’effettivo impatto sulla memoria disponibile.