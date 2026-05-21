iOS 27, il nuovo Voice Control con AI anticipa la svolta di Siri tra comandi naturali e azioni sullo schermo

Apple ha scelto ancora una volta la strada dell’accessibilità per far capire dove vuole andare con l’AI, e non è un dettaglio da poco.

Spesso le funzioni pensate per rendere iPhone e iPad più semplici da usare finiscono per anticipare cambiamenti più grandi, quelli che poi toccano tutti nella vita di ogni giorno. È quello che succede con il nuovo Voice Control di iOS 27, mostrato da Apple in vista del WWDC 2026: si potranno dare comandi in linguaggio naturale per premere pulsanti, aprire cartelle o selezionare voci visibili nelle app.

Ed è proprio qui che si intravede la promessa, finora rimasta a metà, di una Siri davvero capace di capire cosa abbiamo davanti sullo schermo e agire di conseguenza.

Come cambia Voice Control su iPhone e iPad con Apple Intelligence

Con iOS 27 e iPadOS 27, Apple porta dentro Voice Control una comprensione molto più vicina al linguaggio di tutti i giorni. In sostanza, non servirà più ricordare il nome preciso di un pulsante o il numero assegnato a un comando sullo schermo: basterà descrivere quello che si vede. Per esempio, si potrà chiedere di toccare una guida ai ristoranti in Mappe oppure una cartella viola nell’app File.

Secondo Apple, questa nuova versione di Voice Control potenziato da Apple Intelligence sarà disponibile all’inizio solo in inglese e in Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Per l’Italia, quindi, il primo problema è già chiaro: la funzione c’è, ma al debutto non sembra ancora pensata per il nostro mercato. Resta comunque un passaggio importante, perché sposta Apple Intelligence da un sistema che suggerisce a uno che comincia davvero ad agire.

Voice Control riaccende il caso Siri

Il punto, in realtà, va oltre l’accessibilità. Quello che Apple ha mostrato con Voice Control coincide quasi in pieno con ciò che da tempo racconta della nuova Siri: capire ciò che appare sullo schermo, interpretare richieste più naturali e intervenire dentro le app. È difficile non vedere in questo annuncio una sorta di prova generale della Siri più personale annunciata nel 2024 e poi rinviata.

Se un sistema riesce già a riconoscere gli elementi dell’interfaccia partendo da una descrizione a voce, il confine con un assistente capace di portare a termine un compito si fa molto sottile. La differenza, però, resta netta: una funzione mostrata in scenari controllati non è ancora un assistente davvero affidabile nell’uso di tutti i giorni. Dopo i ritardi degli ultimi mesi, il punto non saranno le promesse ma i risultati concreti. Per leggere meglio questo passaggio, sarà utile confrontarlo con l’evoluzione di Apple Intelligence e con i limiti già visti di Siri su iPhone.

WWDC 2026, dispositivi compatibili e i dubbi che restano

Le date, intanto, sono fissate: iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 saranno presentati l’8 giugno al WWDC 2026, mentre il rilascio pubblico è atteso in autunno. Le indiscrezioni dicono che le funzioni AI più avanzate, compresa la futura Siri contestuale, dovrebbero richiedere almeno un iPhone 15 Pro o modelli successivi, oltre a iPad e Mac con chip recenti come A17 Pro, M1 o superiori.

Anche qui, però, i punti da chiarire non mancano: quali funzioni saranno davvero attive al lancio, in quali lingue arriveranno, con quali limiti geografici e quanto dipenderanno dal cloud o da partner esterni. Il segnale mandato da Voice Control è forte, questo sì, ma da solo non basta a chiudere il discorso. Se Apple userà davvero iOS 27 per mantenere le promesse fatte su Siri, lo si capirà non dalla demo ma da un fatto molto semplice: quanto queste azioni sullo schermo saranno davvero disponibili, stabili e utili nella vita reale.