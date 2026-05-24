Siri 2.0 attesa con iOS 27: cosa può cambiare per gli utenti iPhone

Siri 2.0 potrebbe farsi vedere l’8 giugno 2026, durante la WWDC 2026, insieme alla prima beta di iOS 27.

È una novità che gli utenti iPhone aspettano da mesi e che, almeno sulla carta, dovrebbe portare un salto in avanti per l’assistente vocale grazie alle funzioni legate ad Apple Intelligence. Per ora, però, siamo ancora nel campo delle ipotesi: Apple non ha confermato nulla e tutto dipende dai piani di Cupertino. Ma i segnali, questa volta, fanno pensare che il debutto sia davvero vicino.

WWDC 2026 e iOS 27 beta: perché l’8 giugno è la data chiave

La WWDC 2026 si aprirà lunedì 8 giugno con il consueto keynote per gli sviluppatori, il momento in cui Apple svela di solito le nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Subito dopo, salvo sorprese, dovrebbe arrivare la prima beta di iOS 27. Ed è proprio lì che in molti si aspettano di trovare Siri 2.0.

Non sarebbe la prima volta che l’attesa viene delusa: già con le beta di iOS 26.4 e iOS 26.5 si parlava di possibili novità per Siri, poi rimaste fuori. Stavolta, però, c’è un dettaglio che ha acceso l’attenzione degli addetti ai lavori: secondo alcune letture circolate in queste ore, il logo dell’invito alla conferenza richiamerebbe la nuova interfaccia dell’assistente. Non è una prova, certo. Ma a Cupertino difficilmente certi richiami grafici finiscono lì per caso.

Personal Siri: le app Apple coinvolte e gli esempi d’uso concreti

La funzione più attesa è Personal Siri, una versione dell’assistente pensata per lavorare tra più app Apple allo stesso tempo e tenere insieme le informazioni personali dell’utente. In pratica, Siri 2.0 potrebbe pescare dati da Mail, Foto, Messaggi, Safari, Note, Contatti, Calendario, Promemoria, Mappe e Wallet per rispondere a richieste più complesse. Un esempio concreto: chiedere “A che ora ho la visita dal medico e quanto ci metto ad arrivare?” potrebbe spingere Siri a cercare l’appuntamento in Mail o nel Calendario e poi usare Mappe per calcolare il tempo di percorrenza aggiornato.

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa tecnologica statunitense, Apple starebbe lavorando anche a un’integrazione con un modello Gemini personalizzato da 1,2 trilioni di parametri, fornito da Google attraverso un accordo stimato in circa 1 miliardo di dollari l’anno. Una cifra che, al momento, non ha conferme ufficiali. Se il progetto fosse davvero questo, Siri smetterebbe di essere solo un assistente che reagisce ai comandi e si avvicinerebbe molto di più a un chatbot di nuova generazione.

iOS 26.5.1 prima del debutto: possibile patch di sicurezza e cautele per chi installa la beta

Prima della beta di iOS 27, Apple potrebbe comunque rilasciare un aggiornamento intermedio: iOS 26.5.1. Il sito 9to5Mac sostiene di averne trovato traccia nei propri log di traffico, un segnale compatibile con test interni già in corso. Aggiornamenti di questo tipo, con numerazione “point point”, servono spesso a sistemare bug o a chiudere falle di sicurezza. Per ora, però, non ci sono dettagli ufficiali su cosa contenga davvero la patch. Il rilascio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con ogni probabilità evitando il lunedì festivo negli Stati Uniti.

Quanto a chi vorrà installare la beta di iOS 27, la prudenza resta d’obbligo: le versioni preliminari possono essere instabili, alcune app potrebbero dare problemi e un backup completo resta la prima mossa da fare. C’è poi un altro punto: Siri 2.0 dovrebbe arrivare solo sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence, cioè la gamma iPhone 17, iPhone Air, gli iPhone 16, iPhone 16e e gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Per tutti gli altri, l’attesa potrebbe non essere ancora finita.