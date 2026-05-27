iOS 26.6 introduce un avviso quando si raggiunge il limite dei contatti bloccati

Apple ha inserito nella beta 1 di iOS 26.6 distribuita agli sviluppatori un nuovo avviso su iPhone: compare quando l’utente prova a bloccare troppi contatti.

La modifica, emersa dall’analisi del codice, serve a rendere più chiaro un limite finora poco evidente. A segnalarla è stato lo sviluppatore Aaron Perris, poi ripreso da 9to5Mac. Al centro c’è una funzione usata ogni giorno, ma quasi mai spinta fino al limite: la lista dei contatti bloccati per chiamate, messaggi e FaceTime.

La nuova finestra di avviso scoperta nella beta 1

Nel codice della prima beta di iOS 26.6, Aaron Perris ha trovato una nuova finestra di sistema che avvisa l’utente quando viene raggiunto il numero massimo di contatti bloccati previsto da iOS. Il testo, pubblicato dallo stesso Perris su X, dice: “Blocked Contacts Limit Reached. You’ve reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings”.

In sostanza: il limite è stato raggiunto e, per bloccare altri numeri, bisogna prima rimuoverne uno dalle Impostazioni. La finestra non aggiunge nuovi comandi e non cambia il modo in cui funziona il blocco. Fa una cosa più semplice, ma utile: spiega perché l’operazione non va avanti. Prima, chi arrivava al tetto massimo poteva trovarsi davanti a un comportamento poco chiaro, senza sapere bene quale fosse il problema. Un dettaglio piccolo, certo. Ma concreto.

Il limite nascosto dei contatti bloccati su iPhone

Apple non indica nelle principali pagine di supporto un numero preciso per il limite dei contatti bloccati su iPhone. E anche nella segnalazione uscita dalla beta non viene citata alcuna cifra. La presenza del nuovo avviso conferma però che iOS applica da tempo una soglia interna alla lista dei numeri e degli indirizzi bloccati, probabilmente per mantenere ordinata la gestione tra Telefono, Messaggi e FaceTime.

Per la maggior parte degli utenti non cambierà nulla. Riempire del tutto l’elenco dei numeri bloccati non è una situazione comune: può capitare dopo anni di spam telefonico, chiamate commerciali insistenti o vecchi contatti mai rimossi. Chi dovesse vedere l’avviso potrà risolvere entrando in Impostazioni, nella sezione dei contatti bloccati, eliminando un numero dalla lista prima di aggiungerne un altro. Una piccola operazione di manutenzione, niente di più.

Perché iOS 26.6 resta un aggiornamento minore prima di iOS 27

La scoperta arriva in una fase di passaggio per il software Apple: iOS 26.6 beta 1 è stato rilasciato mentre l’attenzione degli sviluppatori è già rivolta a iOS 27, atteso nelle prossime settimane con le novità che Apple presenterà alla WWDC 2026. Non stupisce, quindi, che il pacchetto sembri piuttosto leggero sul fronte delle funzioni visibili. Al momento, stando alle prime verifiche sul codice, l’avviso per il limite dei contatti bloccati appare come una delle poche modifiche che l’utente può notare direttamente.

Apple non ha accompagnato la beta con note particolarmente ricche e, per ora, non risultano cambiamenti importanti nell’interfaccia o nelle app principali. Più che un aggiornamento di svolta, iOS 26.6 sembra pensato per rifinire il sistema, correggere problemi e preparare la strada alla prossima versione. A volte, anche dettagli come questo raccontano il lavoro fatto dietro le quinte.