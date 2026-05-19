WhatsApp, privacy in pericolo anche con la crittografia end to end: come leggono i tuoi dati di nascosto

Su WhatsApp, ciò che viene scritto in una chat può essere visualizzato soltanto da mittente e destinatario. Nemmeno l’azienda che gestisce l’app dovrebbe poter accedere direttamente ai contenuti delle conversazioni.
Ma qui esiste un punto che spesso crea confusione. Proteggere il contenuto dei messaggi non significa rendere invisibili tutti i dati generati durante l’utilizzo dell’applicazione.
Il tema riguarda i cosiddetti metadati, una categoria di informazioni che non contiene il testo delle chat ma che descrive tutto ciò che avviene attorno a esse.
Cosa può sapere WhatsApp anche senza leggere i messaggi
Per capire il meccanismo basta immaginare una busta chiusa inviata per posta. Nessuno può vedere cosa c’è scritto all’interno del foglio, ma il sistema postale continua a conoscere chi spedisce, chi riceve, quando la lettera è stata inviata e da quale luogo.
Su WhatsApp avviene qualcosa di molto simile. La piattaforma può conoscere chi comunica con chi, la frequenza delle conversazioni, gli orari di utilizzo, i dispositivi usati e alcune informazioni relative alla posizione geografica approssimativa.
Possono inoltre essere ricavati altri elementi: durata delle chiamate, partecipazione a gruppi, relazioni tra utenti e periodicità delle interazioni.
Presi singolarmente questi dati possono sembrare poco rilevanti. Il problema emerge quando vengono aggregati.
L’insieme delle informazioni può trasformarsi in una mappa dettagliata delle abitudini personali, consentendo di individuare comportamenti ricorrenti e modelli prevedibili.
Perché i metadati hanno un valore enorme
Oggi le grandi piattaforme digitali non si limitano più a classificare gli utenti attraverso dati semplici come età o posizione geografica.
L’obiettivo è comprendere come una persona si comporta, quali decisioni prende e quali interessi manifesta nel tempo.
Gli orari in cui utilizziamo WhatsApp, la velocità con cui rispondiamo, i periodi di improvvisa inattività oppure la frequenza dei contatti possono generare segnali molto più dettagliati di quanto sembri.
Attraverso l’analisi di questi dati possono essere costruiti profili probabilistici che stimano preferenze, abitudini e comportamenti futuri.
Esiste poi un ulteriore livello di analisi che riguarda le relazioni sociali.
Le piattaforme cercano di comprendere chi comunica con chi, quali gruppi si formano e quali utenti esercitano maggiore influenza sugli altri.
Queste informazioni vengono utilizzate per differenti attività: suggerimento di contenuti, pubblicità mirata, previsione delle interazioni e ottimizzazione dell’esperienza online.
Proprio per questo motivo i metadati sono diventati uno degli elementi più discussi nel settore della privacy digitale.
La crittografia continua a proteggere i contenuti delle conversazioni, ma il dibattito si sta spostando altrove: non tanto su ciò che scriviamo, ma su tutto ciò che i nostri comportamenti digitali raccontano senza che ce ne accorgiamo.