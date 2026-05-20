Se il touch del telefono inizia a fare i capricci questa sequenza lo ripristina come appena acquistato

Il touch che smette di rispondere su una zona dello schermo, i tap registrati altrove rispetto al punto toccato, i gesti che il telefono ignora o interpreta male.

Sono segnali che possono dipendere da cause molto diverse — e il percorso di diagnosi conta quanto la soluzione.

Il primo intervento da fare è quasi sempre il più banale: riavviare il dispositivo. Non è una risposta scontata. Un riavvio completo chiude processi in background che possono interferire con il layer software che gestisce l’input touch, un componente che su Android viene gestito dal sistema operativo in modo indipendente rispetto alle singole app. Se il problema compare solo all’interno di una specifica applicazione e scompare altrove, la causa è applicativa, non hardware.

Touch che non funziona: come fare

Quando il malfunzionamento è generalizzato, il passo successivo è la calibrazione del touch. Su alcuni dispositivi Android — in particolare quelli con interfacce personalizzate come MIUI di Xiaomi o One UI di Samsung — esiste un menu diagnostico nascosto accessibile digitando un codice nel tastierino telefonico. Il codice *#*#2664#*#* apre su molti modelli un tool di test del touchscreen che permette di verificare quali zone rispondono correttamente e quali no, tracciando il percorso del dito sullo schermo. Non tutti i produttori lo implementano: su iPhone questa funzione non esiste in forma analoga accessibile all’utente.

La cache accumulata dalle app può interferire con la risposta del touch in modo indiretto, appesantendo il sistema al punto da introdurre latenza percepibile nei gesti. Svuotare la cache di sistema — su Android tramite il menu Impostazioni, Archiviazione, Cache — è un’operazione reversibile e senza rischi che in alcuni casi risolve comportamenti anomali senza toccare i dati personali.

Se nessuno di questi passaggi produce risultati, si arriva al ripristino delle impostazioni di fabbrica. È l’unica procedura che riporta il software dello schermo alle condizioni originali, eliminando qualsiasi modifica di sistema, app difettosa o configurazione corrotta accumulata nel tempo. Su Android il percorso è Impostazioni, Sistema, Opzioni di ripristino, Cancella tutti i dati. Su iPhone: Impostazioni, Generali, Trasferisci o inizializza iPhone, Inizializza. In entrambi i casi è indispensabile aver eseguito un backup prima di procedere.

C’è un aspetto che tende a essere sottovalutato: il touch può degradare per cause fisiche anche senza che lo schermo risulti visibilmente danneggiato. Pressione eccessiva prolungata sulla scocca, umidità infiltrata, o semplicemente l’usura del digitalizzatore — il componente che converte il tocco in segnale elettrico — producono sintomi identici a quelli di un problema software. In questi casi il ripristino non risolve nulla.

Un dettaglio tecnico non immediato: i moderni smartphone usano pannelli con frequenza di campionamento del touch che va dai 60 Hz degli entry level fino ai 480 Hz di alcuni modelli gaming. Una risposta irregolare su un dispositivo di fascia alta potrebbe non essere un guasto ma una limitazione attivata dal sistema per risparmiare batteria in modalità risparmio energetico — condizione che molti utenti dimenticano di aver abilitato.

Se dopo il ripristino completo il problema persiste, la diagnosi è hardware e il passaggio successivo è l’assistenza tecnica. A quel punto la variabile che conta è se il dispositivo è ancora in garanzia.