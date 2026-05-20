Vibe coding su iPhone, perché Apple frena le app create dall’AI senza controlli

Raffaele Moauro
Pubblicato il 20 mag 2026
Vibe coding su iPhone, perché Apple frena le app create dall’AI senza controlli

Il vibe coding sta cambiando il modo in cui si creano app, ma su iPhone si scontra con il punto più sensibile dell’ecosistema Apple: il controllo del codice.

L’idea è semplice: descrivere a un’intelligenza artificiale cosa si vuole ottenere e lasciare che sia il modello a generare schermate, funzioni e prototipi. Per chi sviluppa, o per chi non ha competenze tecniche profonde, è una scorciatoia potente. Su iPhone, però, la questione diventa più complicata, perché Apple non vuole che un’app possa scaricare o eseguire codice capace di cambiarne il comportamento fuori dai controlli dell’App Store.

Il caso è tornato al centro del dibattito con le app di vibe coding, alcune delle quali hanno incontrato ostacoli nel processo di revisione. Startup come Replit e Anything contestano un’applicazione delle regole considerata troppo rigida, mentre Apple richiama norme pensate per evitare che un’app approvata diventi, dopo l’installazione, qualcosa di diverso da ciò che era stato controllato. È qui che la promessa dell’AI si scontra con la logica chiusa e sorvegliata di iOS.

Apple accetta l’AI, ma non il codice fuori controllo

Il punto non è che Apple voglia bloccare l’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo. Gli strumenti AI stanno entrando sempre più anche nei flussi di lavoro dei programmatori e negli ambienti di sviluppo. Il limite arriva quando un’app su iPhone diventa una specie di contenitore capace di creare, scaricare o modificare software in modo dinamico, senza passare ogni volta dalla revisione. Per Apple, quel passaggio è un problema di sicurezza e controllo della piattaforma.

Dal punto di vista degli sviluppatori, però, la situazione appare meno lineare. Se l’AI permette di creare rapidamente piccole app, dashboard e prototipi, perché impedirne l’uso su iPhone? La risposta di Apple sta nella differenza tra creare codice per poi distribuirlo correttamente e far girare codice generato dentro un’app già approvata. Nel primo caso resta il filtro dell’App Store; nel secondo, il controllo diventa molto più difficile per chi gestisce privacy e affidabilità.

Perché su iPhone il problema pesa di più

Su Mac o sul web, il vibe coding può vivere con meno vincoli, perché l’utente ha più libertà di installare strumenti, eseguire script e lavorare in ambienti diversi. Su iPhone, invece, Apple ha costruito la sua promessa attorno a un principio preciso: le app devono essere isolate, controllate e prevedibili. È un modello che può sembrare rigido, ma che ha contribuito a rendere iOS un ambiente più semplice e più protetto per milioni di persone.

Il rischio, secondo questa logica, è che un’app di AI coding diventi una porta laterale per funzioni non verificate, comportamenti imprevedibili o codice difficile da valutare. Non serve immaginare solo scenari estremi: basta pensare a un’app che genera strumenti collegati a dati personali, account, file o pagamenti. Se qualcosa va storto, per l’utente non è sempre chiaro chi sia responsabile: lo sviluppatore, l’AI, la piattaforma o Apple.

Una battaglia sul futuro dell’App Store

La questione del vibe coding non riguarda solo poche app bloccate o contestate. Tocca il futuro dell’App Store in un momento in cui l’intelligenza artificiale rende più facile creare software e moltiplica il numero di prodotti che possono arrivare alla revisione. Più app generate rapidamente significa più opportunità, ma anche più rischio di strumenti duplicati, funzioni poco controllate e software costruiti senza una vera supervisione tecnica.

Apple dovrà trovare un equilibrio difficile. Se chiude troppo, rischia di sembrare ostile a una nuova generazione di sviluppatori e strumenti AI. Se apre troppo, mette in discussione il controllo che ha sempre difeso su iPhone. Il vibe coding, in fondo, mette Apple davanti alla sua contraddizione più evidente: l’AI promette libertà e velocità, mentre iOS resta costruito su verifica, regole e confini netti.

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