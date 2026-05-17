Replit torna ad aggiornare l’app iPhone: arriva Agent 4 e si possono importare progetti gratis

Dopo quattro mesi senza nuovi rilasci, l’app iPhone di Replit torna a muoversi: l’aggiornamento è finalmente disponibile e chiude una fase di stallo legata alle regole di revisione dell’App Store.

Il blocco non è stato un semplice ritardo tecnico: Replit, piattaforma di coding “mobile-first”, aveva incontrato problemi con il team di revisione di Apple, che di fatto impedivano alle nuove versioni di arrivare agli utenti. Nei mesi scorsi era emersa una linea più rigida verso le cosiddette app di vibe coding, cioè strumenti che permettono di generare software con l’aiuto dell’AI e di previsualizzare sul telefono applicazioni costruite in modo assistito. L’amministratore delegato Amjad Masad ha spiegato online che l’azienda è riuscita a “sbloccare” la situazione e a far ripartire il flusso di aggiornamenti.

Agent 4 arriva su iPhone

Il cuore dell’update è l’arrivo di Agent 4 direttamente nell’app mobile. Replit lo descrive come uno strumento pensato per rendere più naturale creare e rifinire progetti dal telefono, spostando una parte del lavoro su un assistente che aiuta a sviluppare idee e trasformarle in codice. Per chi usa Replit soprattutto in mobilità, la novità è pratica: invece di limitarsi a “dare un’occhiata” a un progetto, l’app punta a diventare un luogo in cui si costruisce davvero.

Tra le funzioni più concrete c’è il supporto agli agenti paralleli: in sostanza, l’assistente può lavorare su più filoni contemporaneamente, portando avanti più idee nello stesso momento. Per chi sta prototipando, questo significa poter chiedere alternative o variazioni senza dover mettere in pausa un percorso ogni volta. L’aggiornamento aggiunge anche nuovi strumenti per la collaborazione tra team e la possibilità di vedere i propri progetti di coding attraverso workspaces diversi, utile per chi separa lavoro, studio e progetti personali.

L’import gratuito da altre piattaforme

Replit accompagna il rilascio con una mossa rivolta a chi sta già usando altri ambienti: offre l’importazione gratuita di progetti provenienti da Lovable, Base44 o V0. È un dettaglio che può incidere più delle singole feature, perché abbassa la frizione nel passaggio da un servizio all’altro: se si ha già un prototipo altrove, lo si può portare dentro Replit senza costi per la migrazione.

Dopo l’import, l’agente integrato può generare una versione mobile del progetto e aiutare a pubblicarla sull’App Store “in pochi minuti”. È una promessa ambiziosa, ma il messaggio è chiaro: Replit vuole accorciare la distanza tra l’idea e un’app installabile, soprattutto per chi non ha un flusso di lavoro tradizionale da sviluppatore e lavora in modo più iterativo.

Perché lo stop (e cosa potrebbe cambiare)

Resta un punto non chiarito: non sono noti i dettagli di cosa Replit abbia modificato per rientrare nelle regole della revisione Apple. Proprio questo aspetto conta per gli utenti, perché determina quanto queste app basate su AI agent potranno restare stabili nel tempo senza rischiare nuovi blocchi. Un momento chiave potrebbe arrivare presto: l’evento annuale per sviluppatori è previsto l’8 giugno e ci si aspetta che emergano indicazioni su nuove regole e su come gli “agenti intelligenti” si inseriscono nell’ecosistema mobile.