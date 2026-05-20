WhatsApp cambia l’invio di foto su iPhone: la nuova schermata rende tutto più rapido

WhatsApp sta cambiando il modo in cui si inviano foto e video su iPhone, con una schermata più rapida e meno invasiva.

La novità riguarda il pannello degli allegati, quello che si apre quando si tocca il pulsante “+” dentro una chat. Invece di portare subito l’utente nella libreria completa, l’app mostra una selezione dei contenuti recenti direttamente nella parte bassa dello schermo. È una modifica piccola, ma su un’app usata ogni giorno può rendere più fluido un gesto ripetuto decine di volte.

Il punto non è aggiungere una funzione spettacolare, ma ridurre un passaggio. Su WhatsApp per iPhone, l’invio di una foto è già semplice, però l’apertura della galleria cambia contesto e porta la conversazione in secondo piano. Con il nuovo pannello, invece, foto e video recenti restano più vicini alla chat, così scegliere l’immagine giusta diventa più immediato e meno dispersivo.

La libreria resta più vicina alla conversazione

Secondo quanto emerso, la nuova schermata mostra i file multimediali recenti sopra le classiche opzioni di condivisione. In questo modo si può selezionare rapidamente una foto appena scattata, uno screenshot o un video salvato da poco, senza aprire ogni volta tutta la libreria. Per chi usa spesso WhatsApp per condividere immagini al volo, il vantaggio sta soprattutto nella velocità.

La vista completa della galleria non sparisce: resta disponibile per cercare contenuti più vecchi o meno immediati. WhatsApp sembra però voler privilegiare il caso più comune, cioè l’invio dell’ultima immagine disponibile. Su iPhone, dove la sensazione d’uso conta molto, una modifica del genere può risultare più utile di tante novità appariscenti ma usate raramente.

La novità non è ancora disponibile per tutti

Il nuovo pannello è in distribuzione con WhatsApp per iOS 26.19.75, ma il rollout appare graduale. Alcuni utenti potrebbero vederlo subito dopo l’aggiornamento dall’App Store, mentre altri dovranno attendere ancora. Non sarebbe una sorpresa: WhatsApp attiva spesso le nuove funzioni a piccoli gruppi prima di renderle disponibili su larga scala.

Per chi ha un iPhone, quindi, non c’è molto da forzare. Conviene mantenere l’app aggiornata e controllare se la nuova schermata compare nel pannello degli allegati. Se non c’è ancora, non significa che ci sia un problema con iOS o con il telefono: più probabilmente la funzione non è stata ancora abilitata per quell’account.

Un dettaglio che pesa nell’uso quotidiano

Questa modifica racconta bene il lavoro di WhatsApp sui dettagli dell’esperienza iOS. Non cambia il modo di comunicare, ma rende più naturale un gesto molto frequente: allegare una foto mentre si sta già scrivendo. In un’app centrale per messaggi, lavoro e rapporti personali, anche un pannello più ordinato può fare differenza, perché riduce interruzioni e mantiene più continuità dentro la conversazione.