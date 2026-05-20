Spotify conferma il bug su CarPlay: brani in riproduzione e informazioni a schermo non coincidono

Chi usa Spotify in auto lo sa bene: con CarPlay non basta che la musica parta, deve funzionare tutto il resto. A colpo d’occhio devono comparire titolo giusto, artista corretto e copertina corretta, insieme ai comandi essenziali.

Quando questo meccanismo si inceppa, non è solo un fastidio grafico. Nelle ultime ore Spotify ha confermato un bug su CarPlay che manda fuori sincronia l’audio in riproduzione e le informazioni mostrate sul display dell’auto. In concreto, dalle casse esce una canzone e sullo schermo può comparirne un’altra. L’azienda dice di essere al lavoro per risolvere il problema, ma al momento non c’è ancora una data per la correzione. Tradotto: l’app continua a funzionare, ma in macchina diventa meno affidabile proprio dove dovrebbe esserlo di più.

Le segnalazioni degli utenti: titoli, artisti e copertine in ritardo o sbagliati

Le segnalazioni arrivate nei forum della community raccontano tutte più o meno la stessa cosa: titolo del brano, nome dell’artista e copertina non sempre corrispondono a quello che si sta ascoltando davvero. In molti casi CarPlay continua a mostrare i dati della traccia precedente; in altri, dopo il riavvio dell’iPhone, l’interfaccia si apre ma resta vuota.

Non sembra quindi un problema legato a una singola auto o a uno specifico sistema di infotainment, quanto piuttosto a un comportamento dell’app dentro l’ecosistema Apple. E in auto non è un dettaglio. L’informazione sullo schermo deve essere immediata, chiara, coerente. Se arriva in ritardo o è sbagliata, aumenta la confusione e peggiora l’esperienza d’uso.

Il sospetto sull’origine: aggiornamento recente e indagine già aperta da Spotify

La tempistica fa pensare che il bug possa avere a che fare con un aggiornamento recente di Spotify, lo stesso arrivato insieme alla temporanea icona a tema disco ball dell’app. Spotify, da parte sua, ha fatto sapere di conoscere il problema e di aver già avviato un’indagine tecnica per capire da dove nasce l’errore.

Per ora, però, conviene andarci cauti: non sappiamo ancora se il difetto dipenda solo dall’ultima versione dell’app, da una combinazione particolare con iOS oppure da un’interazione più complicata con CarPlay. Il punto, semmai, è un altro: le piattaforme audio puntano sempre di più sull’esperienza in auto, ma basta un aggiornamento andato storto per mostrare quanto questo equilibrio sia fragile.

I rimedi temporanei in auto: riavvio, cambio traccia e le alternative in attesa della correzione

In attesa della patch, alcuni utenti segnalano un piccolo rimedio: passare al brano successivo e poi tornare indietro può costringere la schermata ad aggiornarsi e riallineare le informazioni. In altri casi può aiutare riavviare l’iPhone o chiudere e riaprire l’app, anche se non si tratta di una soluzione vera e propria. Il problema è proprio questo: un servizio usato mentre si è in movimento non dovrebbe chiedere questi passaggi manuali.

Se il bug dovesse andare avanti per giorni, qualcuno potrebbe anche scegliere per un po’ alternative come Apple Music, che su CarPlay può contare su un’integrazione più stretta. Resta soprattutto da capire quanto in fretta Spotify riuscirà a distribuire la correzione. Più ancora del bug, è questo il banco di prova: gestire rapidamente un problema che tocca una delle situazioni più delicate, quella in cui chi guida ha bisogno di interfacce semplici, leggibili e affidabili, senza distrazioni inutili.