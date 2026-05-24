WhatsApp prepara un hub contatti su iPhone per vedere subito chi è online

WhatsApp prepara per gli utenti iPhone un nuovo hub contatti, spuntato nella beta iOS 26.20.10.70, che punta a far vedere più in fretta chi è online o è stato attivo di recente.

L’idea è semplice: evitare il solito giro tra le chat per controllare, una per una, chi è disponibile in quel momento.

Nuova sezione nelle Impostazioni: preferiti, contatti online e attività recente

La novità, segnalata da WABetaInfo, dovrebbe comparire dentro le Impostazioni di WhatsApp, subito sotto l’area del profilo. Non nella lista delle chat, almeno per come si vede ora nella versione in sviluppo, ma in uno spazio separato pensato per raccogliere in un colpo solo le informazioni sui contatti disponibili. In alto ci sarebbero i contatti preferiti. Subito dopo, le persone attualmente online e quelle attive di recente. Accanto ai nomi degli utenti connessi comparirebbe anche un pallino verde, un segnale visivo immediato e già ben noto in molte app di messaggistica.

È questo il cuore della funzione. Come spiega WABetaInfo, gli utenti potranno vedere quali contatti sono attivi su WhatsApp senza dover aprire le singole conversazioni. Oggi infatti, per sapere se qualcuno è online o quando ha effettuato l’ultimo accesso, bisogna entrare nella chat e aspettare che l’informazione compaia sotto il nome. Un passaggio rapido, sì, ma alla lunga ripetitivo. Soprattutto se si stanno cercando più persone nello stesso momento, magari per una chiamata, un messaggio urgente o per far partire al volo una conversazione di gruppo.

Ricerca, QR code e preferiti: cosa cambia davvero nell’uso di tutti i giorni

Il nuovo hub contatti di WhatsApp non dovrebbe fermarsi allo stato di attività. Nella schermata ci sarebbero anche una barra di ricerca, la possibilità di inserire a mano un numero di telefono, il supporto ai QR code e gli strumenti per gestire i preferiti. Tutto nello stesso punto. Ed è proprio qui che l’app sembra voler alleggerire l’esperienza: meno tocchi sparsi, accesso più diretto alle persone con cui si parla davvero.

Per chi usa WhatsApp su iPhone durante la giornata, il cambiamento potrebbe farsi sentire nelle cose più semplici. Cercare un collega, capire se un familiare è raggiungibile, aggiungere un nuovo numero con un codice QR o sistemare i preferiti senza passare da menu diversi. Secondo le prime indicazioni, la sezione dovrebbe anche permettere di ordinare i contatti in modo alfabetico, e non solo in base all’attività recente o alla presenza online. Una soluzione utile per chi preferisce una rubrica più classica: meno dinamica, ma decisamente più ordinata.

Privacy e rilascio, il nodo resta sempre lo stesso: chi si vedrà davvero

Il punto più delicato resta la privacy. Anche su questo, precisa ancora WABetaInfo, il nuovo hub seguirà le regole già previste da WhatsApp: chi ha scelto di nascondere lo stato online o l’ultimo accesso non dovrebbe comparire con quelle informazioni. In altre parole, la visibilità dei contatti dipenderà sempre dalle impostazioni di riservatezza scelte dagli utenti. Il principio, in sostanza, è questo: “La visibilità nell’hub contatti dipenderà sempre dalle impostazioni privacy”.

Per ora la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile a tutti i beta tester. WhatsApp, che fa capo a Meta, non ha indicato una data di uscita né per la beta né per la versione stabile dell’app. Come spesso accade con le novità individuate nelle build di prova, grafica e dettagli pratici potrebbero cambiare prima del lancio pubblico. La direzione però appare già chiara: rendere più rapida la gestione dei contatti WhatsApp su iPhone, senza costringere l’utente ad aprire una chat dopo l’altra solo per capire chi è disponibile.