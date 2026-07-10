Google Maps ora ti aiuta a trovare i posti dove fuggire dal caldo delle città

Dal 2026, anche in Italia, l’app mette insieme funzioni basate su Gemini, mappe 3D e strumenti per organizzare uscite e percorsi. L’obiettivo è semplice: aiutare utenti, famiglie e sportivi a trovare parchi, prati e sentieri davvero adatti a quello che cercano. Perché spesso la domanda non è astratta, ma molto concreta: “Dove porto il cane?”, “C’è ombra?”, “Ci arrivo con i bambini?”. Maps non serve più soltanto a raggiungere un indirizzo. Serve anche a scegliere, prima di uscire, il posto giusto.

Ask Maps e Gemini: trovare il parco giusto parlando con la mappa

La novità più pratica, per chi cerca aree verdi senza perdersi tra filtri e ricerche una dietro l’altra, è Ask Maps. È la funzione che permette di fare domande a Google Maps in linguaggio naturale, come si farebbe con una persona. Invece di scrivere “parchi Milano” e poi passare in rassegna recensioni, foto, orari e parcheggi, si può chiedere direttamente: “Mostrami un parco ampio con area cani, tramonto visibile e parcheggio gratuito”. A quel punto l’app mette insieme le informazioni disponibili: luoghi, immagini caricate dagli utenti, recensioni e schede pubbliche.

Un visitatore usa lo smartphone per orientarsi tra viali e aree verdi, come descritto nell’articolo sulle nuove funzioni di Maps.

Secondo Google, Maps lavora su un archivio con oltre 300 milioni di luoghi nel mondo. L’idea è evitare risposte troppo generiche e arrivare a una selezione più vicina alla richiesta reale. Un genitore può cercare un parco giochi vicino a una fontanella, un runner può chiedere un percorso pianeggiante, chi è in viaggio può farsi indicare un prato tranquillo non lontano da una stazione. “Cerco un posto all’ombra dove fermarmi un’ora”, per esempio. E Maps prova a rispondere partendo dalla situazione, non solo dalla parola chiave.

Immersive View e Street View: vedere sentieri, ombra e accessi prima di uscire

Con Immersive View, dove è disponibile, Google Maps permette di osservare un parco o un percorso in una ricostruzione 3D prima ancora di arrivare. La funzione mette insieme immagini reali, computer vision e modelli digitali per mostrare ingressi, viali, zone alberate, spazi aperti e punti di riferimento. Può tornare utile, per esempio, per capire qual è l’accesso più comodo o se un’area è adatta a una passeggiata con il passeggino. Sembrano dettagli. Spesso, però, cambiano la giornata.

A Milano, cercando Parco Sempione, si può esplorare virtualmente la zona dell’Arco della Pace, controllare la presenza dei vialetti e orientarsi prima di fissare un incontro. Nei percorsi naturalistici entra invece in scena Street View, che consente di “camminare” lungo il tracciato dal telefono o dal computer. In Italia Google ha collaborato negli anni anche con istituzioni e realtà locali per estendere la copertura di sentieri e aree protette. Nei parchi nazionali, quando le immagini ci sono, si possono controllare fondo stradale, pendenze, ponti, tratti ombreggiati e punti panoramici.

La funzione non prende il posto delle informazioni ufficiali dei gestori dei parchi, soprattutto per meteo, chiusure o sicurezza dei sentieri. Però dà una mano. Prima di partire per un itinerario nel Parco Nazionale della Sila, per esempio, si può verificare se il primo tratto è sterrato, se il percorso sale subito o se ci sono zone troppo esposte al sole. Poi si decide: scarpe diverse, orario diverso, oppure un’altra giornata.

Percorsi a piedi, parcheggi e tappe intermedie: organizzare la visita senza brutte sorprese

La parte più concreta resta l’organizzazione del tragitto. Inserendo un parco come destinazione e scegliendo la modalità “a piedi”, Google Maps mostra percorsi pedonali, attraversamenti, ingressi e tempi stimati. Se si arriva in auto, l’app aiuta a individuare i parcheggi vicini. Se ci si muove in bici, segnala quando disponibili piste ciclabili o strade più adatte. Non elimina ogni imprevisto, certo. Ma riduce gli errori più comuni: sbagliare ingresso, camminare troppo sotto il sole, finire lontani dall’area giochi.

Le tappe intermedie sono un altro strumento spesso sottovalutato. Si può aggiungere una fontanella, un bar, un bagno pubblico o un punto panoramico lungo il percorso, costruendo così una visita più adatta al tempo che si ha. Una famiglia diretta al Parco Nord Milano, per esempio, può impostare prima l’area giochi, poi il parcheggio più vicino e infine un tragitto breve a piedi. “Almeno sappiamo dove entrare”, è una frase che molti ripetono prima di una domenica all’aperto. Ed è proprio lì che la mappa smette di essere solo navigatore.

Per chi corre o cammina, la funzione permette anche di confrontare distanze e tempi. Un giro da venti minuti, una passeggiata più lunga, un tratto lontano dal traffico. Le informazioni vanno comunque lette con buon senso, perché lavori in corso, cancelli chiusi o eventi locali possono cambiare le cose. Ma partire con una traccia chiara, soprattutto in una grande città, può fare la differenza.

Gli elenchi condivisi completano il quadro. Su Google Maps si possono salvare parchi, sentieri, prati e aree verdi in cartelle tematiche, aggiungere note e condividere il link con altre persone. È una funzione semplice, quasi di casa, ma utile per chi scopre posti camminando e poi dimentica nomi e indirizzi. Basta salvare il luogo e inserirlo in una lista, per esempio “Parchi per bambini a Torino” o “Sentieri facili in Lombardia”.

La condivisione rende tutto più comodo per gruppi di amici, famiglie o ciclisti. Ognuno può aggiungere una nota: “Dopo la pioggia il ponte è fangoso”, “meglio entrare da via Arbe”, “fontanella funzionante vicino ai tavoli”. Sono indicazioni piccole, non sempre presenti nelle schede ufficiali, ma spesso decisive. Così Google Maps diventa una piccola agenda condivisa del tempo libero, aggiornata da chi quei luoghi li frequenta davvero. E il verde urbano, anche quello dietro casa, diventa un po’ meno invisibile.