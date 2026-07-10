La funzione iPhone che divora letteralmente la tua batteria

Ma nel 2026 il rovescio della medaglia si nota sempre di più: la batteria può calare molto più in fretta, soprattutto quando il segnale è debole o ballerino. Il punto, rilanciato da Computer Bild e discusso anche su Reddit, riguarda chi usa eSIM e SIM fisica — oppure due eSIM — tenendo entrambe le linee sempre accese. Comodo, sì. Ma l’autonomia può pagare un prezzo pesante.

Perché due SIM attive consumano più batteria sull’iPhone

Il motivo è abbastanza semplice: con la Dual SIM attiva, l’iPhone deve restare agganciato a due profili telefonici. Controlla le reti, gestisce chiamate, notifiche e traffico dati in base alle impostazioni scelte. Non è soltanto avere “due numeri” nell’app Telefono. Sotto, il dispositivo lavora di più.

Telefono con Dual SIM attiva e batteria quasi scarica, a supporto del tema sui consumi maggiori con due linee.

Il consumo aumenta soprattutto quando la copertura è scarsa. Succede in treno, negli uffici con muri spessi, nei garage o nelle zone dove una linea passa di continuo da 5G a 4G. In quei momenti il modem cerca un segnale più stabile, l’attività radio cresce e la batteria dell’iPhone scende più rapidamente. Alcuni utenti, nei forum tecnici e su Reddit, parlano persino di autonomia “quasi dimezzata” nelle giornate più intense, con due SIM sempre accese. È un’esperienza d’uso, non una misura valida per tutti.

Apple, nelle pagine di supporto, spiega che la Dual SIM permette di usare due piani cellulari sullo stesso dispositivo: per separare lavoro e vita privata, oppure per viaggiare con un piano locale. Non indica però una percentuale fissa di consumo in più. Dipende dal modello, dalla rete, dall’operatore e da come si usa il telefono. Anche da quante chiamate arrivano, magari proprio fuori orario.

La Dual SIM su iPhone è arrivata con gli iPhone Xs, quando Apple ha introdotto il supporto alla eSIM accanto alla SIM tradizionale. Da allora è diventata una funzione molto usata da professionisti, freelance, dipendenti con numero aziendale e viaggiatori. Due linee, un solo telefono in tasca. Una soluzione pratica, che ha cambiato anche il modo di restare reperibili.

Secondo Computer Bild, il consumo può farsi sentire di più sui modelli recenti, compresi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Qui la gestione contemporanea delle linee è più evoluta, ma anche più impegnativa per la batteria. La testata tedesca segnala una differenza concreta rispetto ad alcuni modelli precedenti: su dispositivi più vecchi, come iPhone 13 Pro, durante una chiamata su una linea l’altra poteva risultare per qualche momento meno disponibile; sui modelli più nuovi, invece, le due SIM vengono gestite con maggiore continuità.

Nell’uso quotidiano è un vantaggio. Se arriva una chiamata di lavoro mentre si sta usando il numero privato, o il contrario, il sistema è più pronto. Però questa disponibilità continua ha un costo: antenne, modem e software restano più attivi. Per chi passa molte ore fuori casa, con 5G acceso e notifiche continue, la differenza può vedersi già nel primo pomeriggio.

Come spegnere una linea da Impostazioni e usare Comandi Rapidi

La soluzione più semplice, per chi non deve essere raggiungibile su entrambe le linee tutto il giorno, è spegnere quella che non serve. Su iPhone si fa da Impostazioni, entrando in Cellulare e poi nella sezione dedicata alle SIM o ai piani cellulari. A quel punto basta scegliere la linea, per esempio “Lavoro”, e disattivarla con l’interruttore. Un gesto rapido, anche se molti finiscono per dimenticarsene.

Per chi ha orari abbastanza regolari, può essere ancora più comoda l’app Comandi Rapidi. Si può creare un comando che spegne la SIM aziendale a fine giornata, per esempio alle 18.30, e un altro che la riaccende al mattino, magari alle 8.45. Nell’app si entra nelle automazioni, si sceglie un orario e poi l’azione legata al piano cellulare da attivare o disattivare. Bastano pochi minuti.

Il beneficio è doppio: si consuma meno batteria e si evita che il telefono continui a ricevere chiamate o messaggi di lavoro quando la giornata è finita. “Ho risolto così, almeno la sera non mi scarica tutto”, raccontano spesso gli utenti nei forum dedicati ad Apple. Non vale per tutti, naturalmente: chi è in reperibilità deve restare raggiungibile. Ma per molti uffici, consulenti e partite Iva può essere una soluzione più che sufficiente.

C’è anche una strada più netta: usare un secondo telefono per il numero di lavoro. Sembra un ritorno al passato, e in parte lo è. Ma resta una scelta concreta quando la Dual SIM diventa più un problema che un aiuto. Il telefono principale conserva più autonomia, la linea privata resta davvero separata e il dispositivo aziendale può essere spento a fine turno senza toccare l’iPhone personale.

Molte aziende forniscono già un telefono di servizio, spesso con app dedicate e profili di sicurezza. Chi non lo riceve può anche usare uno smartphone precedente, non per forza recentissimo, purché sia ancora affidabile per chiamate, email e messaggi. Non serve sempre l’ultimo modello. Serve che faccia bene il suo lavoro.

La scelta dipende dalle abitudini. Chi viaggia molto e vuole un solo dispositivo continuerà a preferire la Dual SIM su iPhone. Chi invece cerca più autonomia e un confine più chiaro tra lavoro e vita privata può trovarsi meglio con due telefoni separati. Il compromesso è tutto qui: un po’ meno comodità in tasca, ma più batteria e meno interruzioni quando la giornata di lavoro è finita.