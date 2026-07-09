WhatsApp sta per riempire lo schermo del tuo iPhone di puntini verdi

WhatsApp sta provando da lunedì 7 luglio 2026, nella beta iOS distribuita via TestFlight, un piccolo punto verde accanto alle foto profilo dei contatti su iPhone.

L’idea è semplice: far capire a colpo d’occhio chi è online nell’app di messaggistica di Meta. Un dettaglio grafico, certo. Ma abbastanza visibile da cambiare il modo in cui si guarda la schermata.

Come funziona il nuovo punto verde nella beta iOS

La novità è stata individuata da WABetaInfo nell’ultima beta di WhatsApp per iOS. Il meccanismo, per ora, è molto lineare: quando un contatto sta usando l’app, sulla sua foto profilo compare un punto verde. Quando non è più attivo, il segnale sparisce. Non è ancora una funzione disponibile per tutti gli utenti iPhone. Si tratta di un test riservato a una parte dei beta tester iscritti tramite TestFlight, il canale usato da Apple per distribuire le versioni di prova delle app.

Al momento il punto verde su WhatsApp non si vede nella lista principale delle chat né dentro la conversazione. Compare soltanto nel pannello con le informazioni del contatto. Un particolare che dice qualcosa: Meta potrebbe essere ancora al lavoro sulla posizione e sull’aspetto dell’indicatore. “È una prova circoscritta”, ha spiegato WABetaInfo nel suo aggiornamento. Tradotto: prima dell’arrivo nella versione stabile, il comportamento del puntino verde potrebbe ancora cambiare.

Cosa cambia rispetto alla scritta “Online”

La funzione non aggiunge una vera informazione nuova. Da anni WhatsApp mostra la scritta “Online” sotto il nome del contatto quando una persona è attiva nell’app. La differenza sta nel modo in cui questa informazione viene mostrata. Un indicatore verde si nota prima, soprattutto su uno schermo già pieno di nomi, foto, messaggi e notifiche. È più immediato di una piccola riga di testo.

Più che una novità tecnica, è una scelta grafica. WhatsApp sembra voler rendere tutto più rapido da leggere, usando un linguaggio visivo già familiare in molte app social e di messaggistica. C’è però un possibile effetto collaterale: la sensazione di una presenza continua. Quei puntini verdi potrebbero rendere molto più evidente chi è collegato in quel momento, anche se il dato era già disponibile. Una differenza piccola, sulla carta. Nell’uso di tutti i giorni, però, può farsi sentire.

Privacy e tempi di rilascio: chi lo vedrà e quando

Il nuovo punto verde di WhatsApp segue le impostazioni di privacy già presenti nell’app. Chi ha scelto di non mostrare il proprio stato online non dovrebbe comparire con l’indicatore verde agli occhi degli altri contatti. E, come accade già oggi, chi limita la visibilità del proprio accesso perde anche la possibilità di vedere quello degli altri. La regola resta quella dello scambio reciproco, che WhatsApp usa da tempo per diverse informazioni personali.

Per ora Meta non ha indicato una data ufficiale per il rilascio a tutti. Il test su iPhone arriva dopo prove già viste nei mesi scorsi nelle beta Android: un segnale che il lavoro è avanti, ma non ancora chiuso. Se WhatsApp seguirà il percorso consueto, il punto verde potrebbe arrivare prima a un gruppo più ampio di beta tester e solo dopo nella versione stabile dell’app. Per gli utenti, quindi, non c’è nulla da attivare. Bisognerà aspettare un aggiornamento. E forse abituarsi a uno schermo dell’iPhone con qualche puntino verde in più.