Così trasformi il tuo smartphone in una Playstation di ultima generazione

Un modo per dare al telefono l’aspetto di una piccola console portatile, tra richiami al retrogaming, app, emulatori e contenuti salvati in locale. Il progetto è stato mostrato dal developer il 3 luglio 2026 in un video su YouTube, come riportato da Retro Dodo, e si aggiunge ad altre applicazioni già pubblicate dallo stesso autore. In sostanza: prendere un Android e vestirlo da console Sony. Con qualche punto ancora da chiarire.

PocketDeck porta PSP e PS Vita sugli smartphone Android

PocketDeck è un’app pensata per cambiare la schermata principale di uno smartphone Android. Non è un emulatore, va detto subito. È un launcher: modifica icone, menu, caratteri, sfondi e il modo in cui ci si muove tra le varie sezioni del telefono.

Il richiamo più evidente è alla PSP, la console portatile lanciata da Sony a metà anni Duemila e rimasta nella memoria di molti anche per la sua interfaccia ordinata, con le icone disposte in orizzontale e pochi fronzoli. MrRubik, almeno da quanto si vede nel video pubblicato il 3 luglio, punta proprio su quella sensazione: menu larghi, comandi chiari, sezioni distinte per app e contenuti multimediali. Dentro PocketDeck dovrebbe esserci anche una modalità ispirata a PS Vita, selezionabile direttamente dall’app. Due stili, quindi, per chi usa Android anche come macchina da gioco.

Uno smartphone Android con un launcher dall’aspetto da console portatile, accanto a controller e auricolari.

Tra le funzioni annunciate ci sono una interfaccia in stile PSP, una interfaccia in stile PS Vita, il catalogo delle app installate sul telefono e la possibilità di creare cartelle personalizzate. L’utente potrà cambiare sfondi, colori, icone e temi, usando anche immagini salvate sul dispositivo per dare un aspetto diverso alle applicazioni. Sulla carta, il margine di personalizzazione sembra ampio.

C’è poi un dettaglio importante: il supporto a controller e gamepad. Una funzione utile per chi collega lo smartphone a un accessorio fisico e lo usa come una vera console portatile. Sono previsti anche suoni, vibrazione e opzioni per modificare il comportamento del launcher. Secondo la descrizione diffusa, l’app dovrebbe funzionare offline, senza account, senza strumenti di analisi e senza sistemi di tracciamento. Una scelta che, nel mondo delle app Android, si nota. Soprattutto per chi tiene alla privacy. Resta da vedere, al momento dell’uscita, quali funzioni saranno già presenti e quali arriveranno più avanti con gli aggiornamenti.

Emulatori e libreria locale: così il telefono diventa una console portatile

La parte più interessante per gli appassionati di retrogaming riguarda il collegamento con gli emulatori Android già installati sul dispositivo. PocketDeck dovrebbe permettere di creare scorciatoie verso app esterne, mostrandole nella schermata principale con immagini simili alle copertine dei giochi. In pratica, l’utente potrebbe avviare un titolo della propria libreria locale con un tocco, passando dal menu in stile PSP direttamente all’emulatore scelto.

Il sistema promette anche il supporto a una libreria locale PSP e PS Vita, insieme a sezioni dedicate a foto, musica e video. Non viene indicato che l’app includa giochi o file coperti da copyright: per come è stata presentata, funziona con contenuti già presenti sul telefono e con software esterni. È un passaggio non secondario, perché il confine tra personalizzazione, emulazione e distribuzione non autorizzata di contenuti resta sempre delicato. Molto dipenderà dall’uso che ne faranno gli utenti e dalle indicazioni che lo sviluppatore darà al lancio. Per ora, PocketDeck appare come una “vetrina” grafica, non come una piattaforma di distribuzione.

Attorno a MrRubik c’è anche una discussione nella comunità degli sviluppatori Android. Retro Dodo, riportando la notizia, ha spiegato di non avere ancora conferme sull’eventuale uso di intelligenza artificiale nella creazione dei launcher e ha precisato di aver chiesto chiarimenti allo sviluppatore. Il punto non è solo estetico, ma riguarda il metodo: una cosa è usare strumenti assistiti per scrivere codice che non violi diritti altrui, un’altra è affidarsi a modelli generativi per produrre elementi che potrebbero derivare da opere protette.

Al momento non ci sono accuse verificate né dettagli tecnici pubblici sul processo di sviluppo di PocketDeck. Per questo serve prudenza. L’app dovrebbe arrivare nelle prossime settimane su Google Play Store, probabilmente con download gratuito o comunque accessibile, stando alle precedenti applicazioni firmate da MrRubik. Solo allora si potranno valutare stabilità, funzioni reali, compatibilità con i dispositivi Android e gestione dei contenuti. Per chi è cresciuto con PSP e PS Vita, intanto, la promessa è semplice: riportare sul telefono un pezzo riconoscibile dell’interfaccia Sony, senza dover comprare nuovo hardware.