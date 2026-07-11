Spazio limitato sull'iPhone? No, è un BUG che può prendere fino a 100 GB del tuo smartphone

Risultato: meno spazio per app, foto, video e aggiornamenti. Le segnalazioni circolano anche su Reddit e sono state riprese da testate specializzate come TechRadar.

Per ora Apple non ha spiegato pubblicamente l’origine del possibile bug. Il punto è che non si tratta di un file facile da trovare e cancellare, ma di una categoria interna del sistema. E proprio per questo molti utenti non sanno bene da dove cominciare.

Dati di sistema su iPhone: cosa sono e perché possono superare i 100 GB

La voce “Dati di sistema” comprende tutto ciò che serve a iOS per funzionare ogni giorno: cache, registri tecnici, file temporanei, risorse create dal sistema e altri elementi generati automaticamente mentre si usa l’iPhone. Di norma questa sezione cambia dimensione nel tempo. Alcuni dati vengono creati, usati e poi cancellati dal sistema senza che l’utente debba fare nulla.

Schermata di archiviazione sullo smartphone durante il controllo dello spazio, con accessori per backup e troubleshooting.

Il problema segnalato nelle ultime settimane, però, sembra diverso. In diversi casi raccontati online, i Dati di sistema arrivano a occupare decine di gigabyte, fino a superare i 100 GB. Una soglia enorme, soprattutto per chi ha un modello da 128 GB o con memoria più limitata. A quel punto anche operazioni normali, come installare un’app, salvare un video o scaricare un aggiornamento, possono diventare complicate.

Non è chiaro se l’anomalia dipenda da una precisa versione di iOS, da alcuni modelli di iPhone o da più fattori insieme: backup non completati, cache che non vengono svuotate, processi interrotti. Apple, al momento, non ha diffuso una nota ufficiale sul presunto bug. Per ora, quindi, il quadro resta quello ricostruito dalle segnalazioni degli utenti.

Come controllare lo spazio occupato su iPhone, passo dopo passo

Capire se il proprio iPhone è coinvolto richiede meno di un minuto. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Generali, poi toccare Spazio iPhone e attendere che il telefono completi il controllo della memoria interna. A quel punto compare il grafico con le varie categorie: app, foto, messaggi, documenti e, in fondo alla schermata, Dati di sistema.

Una certa quantità di spazio occupato è normale. Se però la voce sale a decine di gigabyte, o continua ad aumentare senza un motivo evidente, il comportamento può rientrare nell’anomalia segnalata online. In uno dei casi condivisi su Reddit, la categoria superava i 102 GB, lasciando pochissimo spazio libero sul dispositivo.

Vale la pena guardare anche la voce spazio disponibile. Il problema diventa davvero concreto quando la memoria libera scende sotto pochi gigabyte. In quel caso possono comparire errori, download bloccati o difficoltà nell’installare gli aggiornamenti di iOS. Il guaio è che la schermata non sempre dice quale file, o quale processo, stia causando l’accumulo.

Il primo tentativo è anche il più banale: spegnere e riaccendere l’iPhone. Un riavvio può liberare una parte dei file temporanei rimasti in memoria e, in alcuni casi, ridurre lo spazio occupato dai Dati di sistema. Non è una soluzione sicura, ma è veloce e non mette a rischio foto, messaggi o altri contenuti personali.

Il secondo passaggio riguarda gli aggiornamenti iOS. Se è disponibile una nuova versione del sistema operativo, installarla può aiutare a correggere malfunzionamenti che non sempre vengono spiegati nelle note ufficiali. Prima, però, serve abbastanza spazio libero. Ed è proprio qui che nasce il paradosso: a volte la memoria piena impedisce di scaricare l’update che potrebbe risolvere il problema.

Si può poi intervenire sulle app che permettono di svuotare la cache, eliminare download non più utili e cancellare file pesanti salvati sul telefono, come video, podcast, allegati o mappe offline. Alcune applicazioni, dai servizi di streaming alle chat, accumulano dati nel tempo. Piccole pulizie, sommate tra loro, possono recuperare diversi gigabyte. Non sempre bastano, ma conviene provarci prima di passare a soluzioni più drastiche.

Backup, reset e assistenza Apple: quando serve fare un passo in più

Se il problema non si risolve e i Dati di sistema continuano a occupare una parte anomala della memoria, la strada più solida resta il backup completo seguito dal ripristino dell’iPhone. È un’operazione più lunga e va fatta con attenzione: prima si salva una copia dei dati su iCloud o su computer, poi si inizializza il dispositivo e si ripristinano le informazioni personali. In diversi casi questa procedura permette a iOS di ricostruire correttamente i file di sistema.

Prima del reset è bene controllare che foto, contatti, documenti e conversazioni siano stati davvero salvati. Una disattenzione, in questa fase, può costare cara. Meglio verificare due volte lo stato del backup, usando una rete Wi-Fi stabile e lasciando il telefono in carica.

Se anche dopo il ripristino la voce Dati di sistema torna a crescere oltre misura, il consiglio è contattare il supporto Apple o rivolgersi a un centro autorizzato. In mancanza di una spiegazione ufficiale, l’assistenza può controllare lo stato del dispositivo, la versione di iOS installata e l’eventuale presenza di errori nei log. Nel frattempo, tenere d’occhio ogni tanto Spazio iPhone resta la precauzione più semplice: bastano pochi secondi per evitare di ritrovarsi con la memoria bloccata proprio quando serve.