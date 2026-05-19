L'iPhone 20 avrà un design futuristico: tutte le novità attese per il 2027

Apple starebbe lavorando a un iPhone completamente diverso da quelli visti finora, con un display più sottile, bordi quasi invisibili e un design pensato per celebrare i vent’anni dello smartphone che ha cambiato il mercato.

Le indiscrezioni che arrivano dalla filiera asiatica stanno iniziando a delineare quello che potrebbe diventare uno degli iPhone più discussi di sempre. Il progetto, che in molti già chiamano informalmente iPhone 20, sarebbe previsto per il 2027 e avrebbe un obiettivo molto preciso: riportare l’effetto sorpresa che Apple aveva creato nel 2017 con l’arrivo di iPhone X.

Non si parla soltanto di una nuova scheda tecnica o di una fotocamera migliorata. Questa volta il centro del progetto sarebbe proprio il design, con un dispositivo più sottile, quasi interamente occupato dallo schermo e con tecnologie OLED completamente nuove.

Secondo i report emersi nelle ultime settimane, Apple starebbe valutando l’adozione della tecnologia CoE, sigla che indica “Color Filter on Encapsulation”. Dietro questo nome tecnico si nasconde una modifica molto importante nella costruzione del pannello OLED.

Negli smartphone attuali esiste uno strato polarizzatore che serve a ridurre i riflessi esterni, ma che allo stesso tempo rende il display più spesso e limita parte della luminosità. Con il sistema CoE, invece, questo strato verrebbe eliminato e sostituito da un filtro integrato direttamente nella struttura del pannello.

Il risultato sarebbe un display più sottile, più efficiente dal punto di vista energetico e anche più luminoso. Alcune fonti parlano addirittura di un risparmio energetico vicino al 20%, un dettaglio che potrebbe aiutare Apple a mantenere una buona autonomia nonostante un design molto più compatto.

La parte più interessante riguarda però l’effetto visivo. Apple starebbe lavorando a un pannello curvo su tutti e quattro i lati, con bordi quasi inesistenti e una sensazione molto simile a un unico blocco di vetro. Una direzione che ricorda alcune vecchie idee di Jony Ive, storico designer dell’azienda.

Un iPhone più sottile ma anche più delicato?

Dietro l’entusiasmo, però, iniziano ad emergere anche i primi dubbi. Ridurre lo spessore del display significa inevitabilmente lavorare su materiali più sottili e strutture interne più complesse. Ed è qui che potrebbe nascere il vero problema.

Le indiscrezioni raccontano che Apple starebbe accettando alcuni compromessi pur di arrivare a un design così estremo. In particolare, i pannelli curvi potrebbero creare leggere distorsioni visive ai bordi o piccole perdite di luminosità nelle aree piegate del display.

In più resta aperta la questione della resistenza. Negli ultimi anni molti produttori Android hanno progressivamente abbandonato gli schermi troppo curvi proprio per evitare tocchi involontari, fragilità maggiori e difficoltà con cover e pellicole protettive.

Apple, però, sembra intenzionata a seguire una strada diversa. Il 2027 rappresenterà il ventesimo anniversario del primo iPhone e la società starebbe preparando un modello celebrativo capace di distinguersi davvero dalla generazione precedente. Alcuni rumor sostengono persino che il marchio potrebbe saltare direttamente alla denominazione “iPhone 20”, evitando i classici numeri intermedi.

Il nuovo display ultra sottile sarebbe soltanto una parte del progetto. Diverse fonti parlano infatti di un dispositivo quasi totalmente privo di interruzioni visive, con Face ID e fotocamera anteriore nascosti sotto il pannello.

Non è ancora chiaro se Apple riuscirà davvero a completare questo passaggio entro il 2027. Alcuni analisti restano prudenti perché la tecnologia delle fotocamere sotto lo schermo continua ad avere limiti evidenti sulla qualità delle immagini. Ma la direzione sembra ormai definita.

Nel frattempo anche Samsung starebbe accelerando sullo stesso tipo di pannelli OLED avanzati, segno che il settore si sta preparando a una nuova fase del mercato smartphone.

Quello che colpisce è che, dopo anni in cui gli smartphone sembravano cambiare sempre meno da una generazione all’altra, le aziende stanno tornando a investire soprattutto sull’impatto visivo e sulla forma dei dispositivi. Ed è probabilmente questo il motivo per cui le indiscrezioni sull’iPhone del 2027 stanno facendo così tanto rumore già oggi.