Uguale all’Apple Watch, ma te lo 'regalano' a meno di 40€: lo sconto è del 73%

Gli smartwatch non sono più dispositivi riservati a chi vuole spendere centinaia di euro. È nella fascia più accessibile che stanno attirando attenzione alcuni dispositivi che puntano tutto sul rapporto tra dotazione tecnica e costo finale.

Tra le offerte che stanno facendo discutere in queste ore c’è quella relativa ad AcclaFit Smartwatch, un modello che con una riduzione del 73% scende a 39,99 euro, posizionandosi in una fascia di prezzo dove normalmente si trovano semplici fitness band o dispositivi con funzionalità limitate.

La particolarità è che il prodotto cerca invece di offrire una scheda tecnica molto più ampia rispetto a quella tipica dei dispositivi entry-level.

Chiamate Bluetooth, sensori salute e oltre 140 attività sportive

Dal punto di vista hardware lo smartwatch utilizza un display da 1,85 pollici, una dimensione che permette una lettura più agevole di notifiche, chiamate e dati raccolti durante la giornata.

Tra le caratteristiche più richieste compare il supporto alle chiamate Bluetooth integrate. Grazie alla presenza di microfono incorporato e altoparlante Hi-Fi, il dispositivo consente di rispondere direttamente dal polso senza dover prendere lo smartphone.

Per quanto riguarda la parte dedicata al monitoraggio personale, lo smartwatch integra diverse funzioni che ormai stanno diventando standard anche nei prodotti di fascia superiore.

Sono presenti:

monitoraggio continuo della frequenza cardiaca

rilevazione SpO2 per l’ossigenazione del sangue

controllo del sonno

analisi dell’attività giornaliera

conteggio passi, calorie e distanza percorsa

Il sensore PPG installato all’interno dell’orologio registra inoltre dati nel tempo attraverso l’app collegata, permettendo di visualizzare l’andamento dei parametri monitorati.

Perché il prezzo sta attirando attenzione

L’aspetto che rende particolarmente aggressiva questa proposta resta il posizionamento economico.

Con un costo inferiore ai 40 euro, il dispositivo entra direttamente in competizione con prodotti molto più semplici, pur offrendo oltre 140 modalità sportive, comprese attività tradizionali come corsa e ciclismo ma anche allenamenti specifici come HIIT, yoga, calcio e nuoto.

La presenza della certificazione IP68 aggiunge inoltre una protezione contro acqua e polvere, permettendo l’utilizzo durante allenamenti all’aperto, pioggia o attività in piscina.

Naturalmente un dispositivo di questa fascia non nasce con l’obiettivo di sostituire completamente smartwatch premium da diverse centinaia di euro, soprattutto sotto aspetti come ecosistema software o precisione avanzata dei sensori.

Ma osservando il rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche, è facile capire perché offerte di questo tipo stiano attirando attenzione: a meno del costo di molte smartband, oggi è possibile portare al polso un dispositivo che prova a replicare buona parte delle funzioni che fino a qualche anno fa appartenevano soltanto ai modelli più costosi.