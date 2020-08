iPhone 12, una versione senza 5G a inizio 2021

Giacomo Martiradonna,

Stando ad una nota pubblicata da Wedbush Securities e ripresa da Business Insider, pare proprio che ci sarà una quinta versione di iPhone 12 che si unirà alle quattro varianti che conoscevamo già. Solo che arriverà l’anno prossimo, e curiosamente sarà priva del supporto al 5G.

Tutto è nato in seguito ad un riesame delle catene delle forniture che ha portato gli analisti a scorgere un dettaglio rimasto inosservato. In pratica, in base all’analisi dei flussi della componentistica, ci si è accorti che qualcosa di anomalo bolle in pentola a Cupertino, e che quel qualcosa potrebbe essere un iPhone meno costoso.

Non tutti infatti hanno bisogno del 5G (soprattutto in questa fase), e ometterne il supporto consentirebbe di abbassare drasticamente i costi di produzione, mantenendo inalterato il resto delle funzionalità e della potenza. Dunque scanner LiDAR, processore A14 e tutto il resto dell’arsenale.

Pare inoltre che Apple non abbia intenzione di aumentare il listino 2020 rispetto ai modelli dell’anno scorso (“I price point saranno aggressivi perché Apple intende dar la caccia alla più ampia base utenti possibile” si legge. “Specialmente durante una recessione, in piena epoca Covid-19, devono essere certi di raggiungere tutte le categorie di prezzo”); ciò ci consente di prevedere il prezzo a cui dovrebbe essere commercializzato l’iPhone 12 4G:

Apple potrebbe rilasciare una versione più economica di iPhone 12 dotata di connettività 4G invece che del supporto alle reti 5G […]. Il lancio di questa variante solo 4G potrebbe avvenire attorno a febbraio dell’anno prossimo […] e questa versione di iPhone 12 sarà anche più economica dei modelli 5G in arrivo a settembre. Altri dettagli del dispositivo non sono chiari, ma si prevede che Apple potrebbe lanciare l’iPhone non-5G a circa 800$.

Che, aggiunte la tasse e fatte le debite conversioni, si tradurrebbe in 945€ circa in Italia per la versione entry level. È sempre una signora cifra, intendiamoci, ma alla fin fine quanti hanno davvero bisogno del 5G, considerato che per ora è disponibile solo nelle principali città italiane?

Insomma, quando Apple lancerà iPhone 12 ad ottobre, potrebbe convenire attendere ancora un po’; l’anno nuovo potrebbe portare una sorpresa inaspettata.

