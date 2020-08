WhatsApp, verificare fakenews e bufale su iPhone

Giacomo Martiradonna,

Nel tentativo di mettere un freno alla quantità immane di assurdità, scempiaggini e boiate varie che circolano sui nostri telefonini, WhatsApp ha di recente introdotto una funzionalità che permette di verificare a colpo d’occhio se i messaggi che ci arrivano sono veritieri oppure le solite fake news. Ecco come si fa a controllare un messaggio su iPhone.

Sono diversi gli stratagemmi messi in atto da WhatsApp per arginare la diffusione delle bufale. Il primo, già esistente da qualche mese, consiste nel limitare il numero di volte che è possibile condividere un medesimo messaggio (massimo 5). Inoltre, si legge nelle FAQ ufficiale dell’app, “per mantenere la natura privata e personale delle conversazioni su WhatsApp, questi messaggi possono essere inoltrati a una sola chat per volta. […] Questo contribuisce a rallentare la diffusione di messaggi di dubbia provenienza, informazioni virali e notizie false.”

E ora, quando ricevete una potenziale bufala (e su WhatsApp, nel 95% dei casi lo sono), c’è una nuova funzionalità, vale a dire una piccola icona a forma di lente di ingrandimento. Basta premerla e fare clic su “Cerca sul Web” per avviare una ricerca su Google, e verificare in un istante la bontà delle informazioni ricevute.

Purtroppo non esiste una tecnologia che sia in grado di discernere automaticamente tra notizie vere e farlocche, ed ecco perché è importante abituarsi a usare il Web per il fact checking; questo è proprio lo scopo della novità.

La feature è presente in WhatsApp solo nei seguenti paesi: