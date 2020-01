iPhone 11 Pro in offerta su Amazon: fino a 67 euro di sconto

Di Daniele Particelli giovedì 23 gennaio 2020

Tempo di sconti per l'iPhone 11 Pro, uno degli ultimi arrivati in casa Apple. Amazon lo propone in offerta con un risparmio fino a 67 euro.

Gennaio, tempo di saldi. Anche per Apple e gli iPhone 11 Pro lanciati sul mercato soltanto una manciata di mesi fa. Vi abbiamo già illustrato le offerte proposte da Amazon sugli iPhone 11, ora ci concentriamo invece sulla versione più potente: l'iPhone 11 Pro.

Il primo iPhone con tripla fotocamera scende temporaneamente di prezzo su Amazon per una manciata di ore, quindi nel segnalarvi tutte le versioni in sconto vi suggeriamo di affettarvi: se stavate cercando l'occasione per aggiornare il vostro dispositivo, questo è il momento!

Gli sconti partono dai tagli più piccoli di iPhone 11 Pro, quelli da 64GB:

L'offerta è valida anche per iPhone 11 Pro da 256GB:

Gli iPhone 11 Pro in offerta sono venduti e spediti da Amazon tramite la pagina ufficiale di Apple sul noto portale di e-commerce. I prezzi che vi abbiamo indicato, validi per poche ore, includono la spedizione veloce.