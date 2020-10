Evento iPhone 12: nell’invito c’è un’animazione segreta

Giacomo Martiradonna,

All’interno dell’invito all’Evento Apple del 13 settembre dedicato ad iPhone 12, Apple ha nascosto un’animazione segreta in Realtà Aumentata. Ecco come potete visualizzarla anche voi, e cosa significa.

L’invito mostra una serie di cerchi non concentrici attorno al logo Apple; gli utenti con iPhone e iPad, tuttavia, possono ammirare quei cerchi muoversi, ingrandirsi e trasformarsi in una pioggia di bolle colorate che volano via davanti ai propri occhi.

Per visualizzare l’animazione, è sufficiente aprire da iPhone e iPad la pagina ufficiale dell’evento; poi è sufficiente toccare la grossa mela arancione posta in cima, e il visore ARKit verrà lanciato automaticamente. I cerchi si scomporranno in un pulviscolo di bolle tridimensionali arancioni, bianche e blu che rivelano la scritta “10.13”. La data del keynote, per l’appunto.

E la cosa carina è che quei numeri sono fissi nello spazio, come esistessero realmente: potete girarci intorno. E ora che conoscete il segreto, possiamo darci alle inutili ma spassose dietrologie.

Innanzitutto, la scelta di infilare la Realtà Aumentata nell’invito è probabilmente legata all’arrivo dello scanner LiDAR su iPhone 12, ma attenzione: a quanto se ne sa, sarà un’esclusiva della versione di punta Pro Max.

Qualcun altro, invece, ha notato una curiosa somiglianza tra AirTag, il portachiavi smart trova-tutto, e il logo Apple posto nell’invito. E in effetti, il dubbio viene perché sembrano proprio la stessa cosa. O forse è solo il minimalismo geometrico di Apple, e l’astinenza da nuovi prodotti. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.