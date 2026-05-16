Carrefour sta svendendo un televisore QLED da 75 pollici a meno di 50 euro

Comprare un televisore da 75 pollici in sconto non è più un’assurdità da Black Friday anticipato. È il nuovo standard per chi cerca schermi grandi senza svuotare il conto.

Carrefour ha messo in vendita un TCL 75P71K da 75 pollici a 599 euro. Si tratta di un affare, 49,92 euro al mese se paghi in 12 rate senza interessi. La differenza semantica non cambia molto il risultato finale: un televisore QLED enorme che costa quanto tre iPhone ricondizionati.

Il modello è un classico compromesso. Non è OLED, non è MiniLED. È Quantum Dot, tecnologia che nel 2026 occupa ancora quella zona ibrida dove la fisica dell’immagine si scontra con l’economia domestica. Brilla forte, i colori sono saturi, e nei saloni con finestre grandi funziona meglio di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. Quello che non ti dicono è che la tecnologia QLED vive di contrasti estremi: se la tua stanza è buia, il nero non è mai davvero nero. Se è luminosa, invece, tiene testa alla luce ambientale senza problemi.

Carefour, la svendita per le tv da 75 pollici

Il processore si chiama AiPQ Pro, acronimo che suona più importante di quello che è. Sostanzialmente interpola i fotogrammi, riduce il rumore, cerca di indovinare cosa stai guardando per ottimizzare l’immagine. A volte ci azzecca, a volte trasforma i documentari naturalistici in soap opera messicane. Google TV è preinstallato, il che significa che almeno non dovrai combattere con un’interfaccia proprietaria oscena come succedeva fino a qualche anno fa.

Curiosità laterale: TCL è uno di quei marchi che nessuno conosce finché non entra in un negozio e scopre che costa la metà di Samsung. È cinese, esiste da decenni, produce milioni di schermi all’anno. La qualità costruttiva non è premium, ma è solida. Il telecomando è plastica leggera, i piedini traballano un po’, però lo schermo fa quello che deve fare.

L’audio? 30W con Dolby Atmos. Suona meglio della media, ma “meglio della media” in un televisore significa comunque che ti ritroverai a mettere i sottotitoli nei dialoghi sussurrati. Ha il Bluetooth, dettaglio sottovalutato: colleghi le cuffie wireless e guardi partite alle tre di notte senza svegliare il palazzo.

Il prezzo base era 899 euro. Adesso è 599. Il ribasso di 300 euro lo porta al minimo storico, stando ai dati disponibili. Il confronto con i 699 euro di PcComponentes sullo stesso modello rende l’offerta Carrefour oggettivamente vantaggiosa, sempre che tu non abbia bisogno di un pannello con neri perfetti o refresh rate da 120Hz per il gaming competitivo.

Una cosa non ortodossa: comprare un televisore gigante durante il Mondiale non è una mossa furba, è una mossa ovvia. Il furbo compra a gennaio, quando nessuno pensa ai televisori e i prezzi crollano per far spazio ai nuovi modelli. Ma chi ragiona così si perde la partita.