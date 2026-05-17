È identica a WhatsApp, ma fa il doppio delle cose: la nuova app preferita dai giovani

Per anni è sembrato impossibile immaginare uno smartphone senza WhatsApp. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare.

Tra dubbi sulla privacy, nuove funzioni che non piacciono a tutti e la voglia di piattaforme più leggere o più complete, milioni di utenti stanno iniziando a guardarsi attorno. E il mercato delle app di messaggistica, che fino a poco tempo fa sembrava bloccato, oggi è molto più movimentato di quanto sembri.

Secondo diverse analisi pubblicate nelle ultime settimane, le alternative disponibili per iPhone e Android stanno crescendo non solo per numero di download, ma anche per qualità delle funzioni offerte. Alcune puntano tutto sulla sicurezza, altre sulla libertà di utilizzo, altre ancora sulla possibilità di creare community enormi o lavorare in gruppo senza limiti particolari.

Quando si parla di chat sicure, il primo nome che salta fuori è quasi sempre Signal. L’app gestita dalla Signal Foundation continua a essere considerata una delle piattaforme più affidabili per chi vuole comunicare senza lasciare troppe tracce online.

La differenza principale rispetto a WhatsApp è legata ai metadati. Signal conserva pochissime informazioni sugli utenti e utilizza la crittografia end-to-end in maniera predefinita per ogni conversazione. Anche chiamate, immagini e file condivisi vengono protetti automaticamente.

Negli ultimi mesi l’app ha introdotto anche username alternativi al numero di telefono, messaggi temporanei e sistemi avanzati per nascondere dati sensibili nelle foto. Non è un caso se continua a essere consigliata da esperti di sicurezza e attivisti digitali.

Telegram continua a crescere grazie alle sue funzioni

Se invece l’obiettivo è avere più libertà e più strumenti rispetto a WhatsApp, allora Telegram rimane l’alternativa più popolare.

La piattaforma creata dai fratelli Durov è ormai diventata qualcosa di molto diverso rispetto a una semplice chat. Ci sono canali, gruppi enormi, bot automatici, cloud integrato e persino strumenti basati sull’intelligenza artificiale per riassumere testi o modificare contenuti.

Uno dei punti forti più apprezzati è il multi-dispositivo reale: si può usare Telegram contemporaneamente su smartphone, tablet e PC senza dover tenere il telefono principale connesso.

Il lato più discusso riguarda invece la sicurezza. Le chat normali non utilizzano la crittografia end-to-end automatica, funzione che resta limitata alle “chat segrete”. È un dettaglio che per alcuni utenti pesa parecchio, soprattutto dopo anni in cui la privacy è diventata centrale nel dibattito tech.

Tra le app che stanno crescendo di più nel 2026 c’è anche Threema, piattaforma svizzera che ha scelto una strada diversa rispetto alle concorrenti.

Qui non serve necessariamente collegare il proprio numero di telefono. L’identità dell’utente viene gestita tramite un ID anonimo e molti dati non vengono registrati sui server dell’azienda. È una filosofia che piace soprattutto a chi vuole ridurre al minimo la propria esposizione online.

A differenza di WhatsApp e Telegram, però, Threema è a pagamento. Una scelta voluta dagli sviluppatori per evitare pubblicità e monetizzazione tramite dati personali. Ed è probabilmente proprio questo uno degli aspetti che sta attirando nuovi utenti negli ultimi mesi.

Viber e Discord seguono strade molto diverse

Viber continua a mantenere una base utenti molto forte soprattutto in Europa dell’Est e in Asia. L’app combina chat, chiamate e videochiamate in modo piuttosto semplice e ha una funzione molto apprezzata chiamata Viber Out, che permette di telefonare anche a numeri tradizionali a costi ridotti.

Diverso invece il discorso per Discord, nato inizialmente per il mondo gaming ma ormai usato da studenti, creator, community online e piccoli team di lavoro. Qui il concetto di “chat” è molto più ampio: si entra in server organizzati in stanze vocali e testuali, quasi come piccoli social privati.

Nel frattempo stanno emergendo anche progetti meno conosciuti ma molto particolari come Delta Chat, che usa direttamente le email per inviare messaggi, oppure Element, basato sul protocollo Matrix e pensato per comunicazioni decentralizzate.

La sensazione è che il dominio assoluto di WhatsApp non sia più così scontato come qualche anno fa. Molti continueranno a usarlo perché “ci sono tutti”, ma sempre più persone iniziano a tenere installata almeno una seconda app. E spesso è proprio da lì che parte il cambiamento.