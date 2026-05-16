iPhone, dal 1° giugno cambia tutto: cosa sta per succedere ai dati Apple

Dal prossimo 1° giugno 2026 gli utenti iPhone potranno finalmente trasferire facilmente i propri dati verso dispositivi Android, segnando una svolta storica per la portabilità tra ecosistemi.

Fino a oggi, passare da iOS a Android (o viceversa) era un processo complicato, spesso limitato a contatti e foto, mentre le app e i messaggi di terzi restavano difficili da migrare. Grazie alle nuove funzionalità richieste dalla Digital Markets Act e agli accordi tra Apple, Google e la Commissione Europea, questo scenario è destinato a cambiare radicalmente.

La novità principale riguarda la possibilità di trasferire senza problemi contatti, messaggi, foto e dati delle app di terzi durante la configurazione di un nuovo dispositivo. Gli utenti non saranno più vincolati a restare nello stesso ecosistema per conservare i propri dati, aprendo nuove opportunità di scelta tra smartphone iOS e Android. Questo cambiamento non solo semplifica la vita dei consumatori, ma offre anche margini di fidelizzazione più ampi agli sviluppatori, che potranno mantenere gli utenti anche in caso di cambio di piattaforma.

Nuove funzionalità per dispositivi connessi

Il provvedimento europeo non si limita alla portabilità dei dati: entro il primo giugno, Apple dovrà implementare strumenti che migliorino l’interoperabilità dei dispositivi connessi. Gli accessori di terze parti, come smartwatch e auricolari, potranno finalmente interagire con l’iPhone su più livelli, ad esempio visualizzando notifiche complete e permettendo l’interazione diretta, una funzione fino a oggi esclusiva dell’Apple Watch.

Inoltre, sarà possibile associare accessori non Apple avvicinandoli all’iPhone, replicando la semplicità già presente negli accessori proprietari. Anche le cuffie di terze parti beneficeranno di una funzione smart: sarà possibile passare automaticamente a una chiamata su laptop mentre si ascolta musica, esattamente come avviene con gli auricolari Apple. Queste novità segnano un passo avanti significativo nella gestione dei dispositivi connessi, aumentando la flessibilità per gli utenti.

Impatto per utenti e sviluppatori

Con queste novità, Apple e Google aprono la porta a una maggiore libertà di scelta: gli utenti potranno cambiare smartphone senza perdere dati e applicazioni, e gli sviluppatori avranno strumenti migliori per mantenere i propri clienti anche in caso di migrazione tra ecosistemi. La portabilità dei dati diventa così un elemento chiave della user experience, aumentando la competitività tra piattaforme e semplificando la vita quotidiana degli utenti.

Dal 1° giugno 2026 gli utenti iPhone vedranno cambiare radicalmente il modo di gestire i propri dati, passando da un ecosistema chiuso a uno più interoperabile. La possibilità di trasferire contatti, foto, messaggi e dati delle app, insieme all’interoperabilità con dispositivi di terze parti, rende il passaggio tra iOS e Android più semplice e intuitivo, segnando un nuovo standard nella gestione digitale personale.