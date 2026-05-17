AirPods Max, dietro le scelte che le rendono così diverse: cuscinetti, Smart Case e niente logo

Le AirPods Max non sono diventate “particolari” per caso: dietro c’è un lavoro durato circa cinque anni, pensato come tre progetti separati e poi fusi insieme.

A raccontarlo è Eugene Whang, ex hardware designer Apple con 22 anni in azienda e un percorso passato da iPod nano e iPhone fino ad AirPods e, appunto, AirPods Max. Il punto non è solo l’audio o la cancellazione del rumore: la storia di queste cuffie ruota soprattutto attorno a come un oggetto sta addosso a persone diverse e a quanto Apple abbia spinto su materiali, peso e sensazioni d’uso.

Tre pezzi, un’unica esperienza

Nel racconto di Whang, le AirPods Max sarebbero state affrontate internamente quasi come l’unione di tre prodotti: archetto, custodia e cuscinetti. È un modo utile per leggere anche le reazioni del pubblico, spesso divise. Chi le apprezza tende a parlare di “feeling” e di equilibrio; chi le critica si ferma a ingombri e scelte estetiche. Ma l’intento progettuale sembra essere stato proprio quello: non adattare un formato già visto, bensì costruire un insieme in cui ogni parte condiziona le altre, dalla distribuzione del peso alla chiusura in borsa.

Questo spiega perché elementi come la struttura in acciaio, i bracci telescopici e l’archetto in mesh traspirante non siano semplici vezzi. L’idea dichiarata è lavorare sulla vestibilità e sul rapporto fisico tra oggetto e corpo, cercando un compromesso tra comfort e prestazioni. Per un utente comune, l’effetto pratico è immediato: una cuffia over-ear può suonare benissimo, ma se dopo mezz’ora “spinge” nei punti sbagliati, l’esperienza crolla.

Il dettaglio più difficile: i cuscinetti

Il problema più complesso, secondo Whang, sarebbe stato il cuscinetto. Sembra un componente secondario, ma è quello che deve adattarsi a teste e orecchie sempre diverse per forma e proporzioni. Per arrivare alla soluzione finale, il team avrebbe provato centinaia di varianti. Qui rientra anche una delle caratteristiche più riconoscibili delle AirPods Max: i cuscinetti magnetici, pensati per essere rimossi e rimessi con facilità, senza incastri fragili o meccanismi macchinosi.

Per chi le usa ogni giorno, questo tipo di scelte si traduce in piccole cose concrete: una pressione più uniforme, meno punti caldi, una manutenzione più semplice. Ed è anche il motivo per cui le AirPods Max appaiono “diverse” rispetto a tante cuffie tradizionali: non nasce tutto da una griglia di specifiche, ma da un’ossessione per come il prodotto si appoggia e si muove con la persona.

Niente mela in vista e una Smart Case discussa

Uno degli aspetti più curiosi riguarda l’assenza del logo Apple all’esterno. Whang spiega che l’azienda non voleva “brandizzare la testa” degli utenti. È una posizione controintuitiva in un mercato dove molti dispositivi puntano a farsi notare, ma coerente con un’idea: se la forma è già riconoscibile, il marchio diventa superfluo e rischia anzi di risultare invadente.

Lo stesso tipo di logica sarebbe dietro la Smart Case, criticata fin dal lancio per essere aperta e poco protettiva rispetto alle custodie rigide di tanti concorrenti. L’obiettivo, già spiegato da Whang in passato, era ridurre l’ingombro: una custodia più efficiente da riporre, evitando un accessorio grande. Apple avrebbe anche scelto di non coprire l’archetto, considerandolo abbastanza robusto. Scelta sensata per chi privilegia volume e coerenza estetica; meno convincente per chi vuole semplicemente “mettere via” le cuffie senza pensarci troppo.

In mezzo a queste decisioni si intravede anche una cultura del progetto in cui, come racconta Whang, la figura di Jony Ive avrebbe protetto il team design dalle pressioni più commerciali. Il risultato resta discutibile per qualcuno, ma la traccia è chiara: sulle AirPods Max l’idea guida non era inseguire ciò che il mercato si aspettava, bensì imporre una visione precisa, anche a costo di dividere.