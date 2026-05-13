AirPods Pro diventano più utili per l’udito: la funzione arriva anche in Italia

Apple porta anche in Italia le funzioni Hearing Aid per AirPods Pro, rendendo gli auricolari più utili per chi ha difficoltà uditive lievi o moderate.

La novità riguarda AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3, che possono essere usati come supporto da banco per migliorare l’ascolto in alcune situazioni quotidiane. Non sostituiscono automaticamente un percorso medico o un apparecchio acustico tradizionale, ma permettono di amplificare voci e suoni ambientali in modo personalizzato, partendo da un profilo creato dopo un test dell’udito su iPhone o iPad.

Per gli utenti italiani è un passaggio interessante perché porta nel nostro Paese una funzione già vista in altri mercati. Con un dispositivo aggiornato ad iOS 26 o iPadOS 26, gli AirPods compatibili possono regolare musica, video, chiamate e suoni esterni in base alle esigenze dell’utente. È una delle direzioni più chiare dell’ecosistema Apple: trasformare accessori molto diffusi in strumenti legati anche al benessere personale.

Cosa fanno le funzioni Hearing Aid

Le funzioni Hearing Aid sono pensate per aiutare chi ha una perdita uditiva lieve o moderata, migliorando la percezione delle voci e dei suoni intorno. Il sistema usa un profilo uditivo personalizzato e interviene sull’audio in modo più mirato rispetto a una semplice amplificazione generale.

C’è anche la Riduzione suoni forti, utile per limitare l’esposizione a rumori ambientali elevati quando si usano modalità come Trasparenza o Adattiva. In pratica, gli AirPods provano a rendere più chiaro ciò che serve ascoltare, riducendo allo stesso tempo l’impatto dei suoni troppo intensi. È un equilibrio delicato, ma coerente con l’evoluzione degli AirPods Pro da semplici auricolari a dispositivi personali sempre più evoluti.

Apple Watch e gli avvisi per la pressione

La stessa comunicazione riguarda anche Apple Watch, ma in questo caso la novità non coinvolge ancora l’Italia. Gli avvisi di ipertensione si estendono a Israele e funzionano analizzando i dati raccolti dal sensore cardiaco per un periodo di 30 giorni. La funzione è disponibile su Apple Watch Series 9 e modelli successivi, oltre che su Apple Watch Ultra 2 e versioni successive.

Il senso è chiaro: Apple sta ampliando gradualmente le funzioni salute, ma deve rispettare tempi e autorizzazioni diverse paese per paese. Per questo alcune novità arrivano prima in certi mercati e solo dopo altrove. In Italia, il punto più concreto oggi riguarda gli AirPods Pro: un accessorio già molto diffuso che, con la giusta configurazione, può diventare anche un aiuto quotidiano per ascoltare meglio.