Sono corsa da Euronics per lo svuota tutto prima dell'estate: la lavatrice che sognavo costa meno di una cena

Centinaia di euro di differenza, disponibili fino al 20 maggio nei punti vendita Euronics, mi hanno spinto a correre in negozio per lo svuotatutto che hanno attivato con il volantino per celebrare i 25 anni della catena.

Il volantino copre categorie molto distanti tra loro, il che è già di per sé indicativo di una strategia: non si tratta di liquidare una categoria merceologica specifica, ma di offrire un’esca su più fronti contemporaneamente. Un televisore Samsung QLED da 65 pollici scende da 799,99 a 499 euro, taglio del 41%. Il Samsung Galaxy S25 con 256 GB di memoria interna passa da 989 a 699 euro — quasi 300 euro di risparmio su un top di gamma uscito da pochi mesi.

Questo è solo un esempio, io avevo bisogno di una lavatrice e ho deciso di prendere un Hisense ultimo modello con 33% di sconto e un risparmio di circa 200 euro, molto significativo. Per chi non ha necessità particolari l’affare è ancor più grande perché ci si può concentrare su prodotti utili e anche sfizi.

Svuotatutto Euronics con sconti oltre il 50%

La promozione più costruita, però, è quella sulle pulizie. La scopa elettrica Dyson V15 Detect Absolute e la lavapavimenti WashG1 vengono vendute insieme a 699 euro, quando i prezzi di listino dei due prodotti sommati raggiungono 1.498 euro. In pratica si prende un elettrodomestico e si ottiene l’altro a 100 euro. È una bundle che raramente si vede su prodotti Dyson, brand che storicamente non partecipa ai grandi cicli promozionali della grande distribuzione.

Vale la pena notare che il Sottocosto Euronics ha un’interpretazione tecnica precisa: i prodotti vengono venduti sotto il prezzo di acquisto del rivenditore, il che significa che la perdita è reale e coperta dalla casa madre o dalla strategia commerciale della catena. Non è un modo di dire. Questo spiega perché le quantità disponibili siano generalmente contingentate e perché alcune offerte possano esaurirsi prima della scadenza ufficiale del 20 maggio.

La scelta di ancorare la promozione al 25esimo anniversario non è solo comunicativa: serve a giustificare un’intensità di sconti che fuori da una ricorrenza sarebbe difficile da spiegare ai fornitori e al mercato. Euronics esiste dal 1990 come rete europea, ma la presenza italiana ha consolidato la sua identità nel corso degli anni Duemila attraverso i negozi affiliati, che mantengono una certa autonomia nella gestione del magazzino.

Il dettaglio che sfugge nella lettura rapida del volantino è che non tutti i punti vendita aderiscono alle stesse condizioni. La sigla Euronics raggruppa insegne diverse — Nova, Euronics, Tuo — ognuna con la propria autonomia gestionale. L’offerta sulla lavatrice Hisense o sul bundle Dyson potrebbe essere presente in un negozio e assente nel punto vendita della stessa città.

399 euro per una lavatrice da 12 kg è una cifra che non si vede spesso su macchine di quella capacità, indipendentemente dal marchio. A parità di prestazioni dichiarate, i modelli concorrenti con carico uguale si attestano mediamente sopra i 500 euro nei canali tradizionali.

Il fatto che Hisense stia progressivamente conquistando quote nel segmento dei grandi elettrodomestici in Europa rende questa promozione doppiamente utile al produttore: abbassa la soglia d’ingresso per chi non ha ancora acquistato il brand. Quanto rimane disponibile a quattro giorni dalla scadenza è una domanda che vale la pena fare direttamente in negozio.