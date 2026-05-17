Sono corsa da Euronics per lo svuota tutto prima dell'estate: la lavatrice che sognavo costa meno di una cena

Valentina Giungati
Pubblicato il 17 mag 2026
Sono corsa da Euronics per lo svuota tutto prima dell'estate: la lavatrice che sognavo costa meno di una cena

Centinaia di euro di differenza, disponibili fino al 20 maggio nei punti vendita Euronics, mi hanno spinto a correre in negozio per lo svuotatutto che hanno attivato con il volantino per celebrare i 25 anni della catena.

Il volantino copre categorie molto distanti tra loro, il che è già di per sé indicativo di una strategia: non si tratta di liquidare una categoria merceologica specifica, ma di offrire un’esca su più fronti contemporaneamente. Un televisore Samsung QLED da 65 pollici scende da 799,99 a 499 euro, taglio del 41%. Il Samsung Galaxy S25 con 256 GB di memoria interna passa da 989 a 699 euro — quasi 300 euro di risparmio su un top di gamma uscito da pochi mesi.

Questo è solo un esempio, io avevo bisogno di una lavatrice e ho deciso di prendere un Hisense ultimo modello con 33% di sconto e un risparmio di circa 200 euro, molto significativo. Per chi non ha necessità particolari l’affare è ancor più grande perché ci si può concentrare su prodotti utili e anche sfizi.

Svuotatutto Euronics con sconti oltre il 50%

La promozione più costruita, però, è quella sulle pulizie. La scopa elettrica Dyson V15 Detect Absolute e la lavapavimenti WashG1 vengono vendute insieme a 699 euro, quando i prezzi di listino dei due prodotti sommati raggiungono 1.498 euro. In pratica si prende un elettrodomestico e si ottiene l’altro a 100 euro. È una bundle che raramente si vede su prodotti Dyson, brand che storicamente non partecipa ai grandi cicli promozionali della grande distribuzione.

Svuotatutto Euronics con sconti oltre il 50%-melablog.it

Vale la pena notare che il Sottocosto Euronics ha un’interpretazione tecnica precisa: i prodotti vengono venduti sotto il prezzo di acquisto del rivenditore, il che significa che la perdita è reale e coperta dalla casa madre o dalla strategia commerciale della catena. Non è un modo di dire. Questo spiega perché le quantità disponibili siano generalmente contingentate e perché alcune offerte possano esaurirsi prima della scadenza ufficiale del 20 maggio.

La scelta di ancorare la promozione al 25esimo anniversario non è solo comunicativa: serve a giustificare un’intensità di sconti che fuori da una ricorrenza sarebbe difficile da spiegare ai fornitori e al mercato. Euronics esiste dal 1990 come rete europea, ma la presenza italiana ha consolidato la sua identità nel corso degli anni Duemila attraverso i negozi affiliati, che mantengono una certa autonomia nella gestione del magazzino.

Il dettaglio che sfugge nella lettura rapida del volantino è che non tutti i punti vendita aderiscono alle stesse condizioni. La sigla Euronics raggruppa insegne diverse — Nova, Euronics, Tuo — ognuna con la propria autonomia gestionale. L’offerta sulla lavatrice Hisense o sul bundle Dyson potrebbe essere presente in un negozio e assente nel punto vendita della stessa città.

399 euro per una lavatrice da 12 kg è una cifra che non si vede spesso su macchine di quella capacità, indipendentemente dal marchio. A parità di prestazioni dichiarate, i modelli concorrenti con carico uguale si attestano mediamente sopra i 500 euro nei canali tradizionali.

Il fatto che Hisense stia progressivamente conquistando quote nel segmento dei grandi elettrodomestici in Europa rende questa promozione doppiamente utile al produttore: abbassa la soglia d’ingresso per chi non ha ancora acquistato il brand. Quanto rimane disponibile a quattro giorni dalla scadenza è una domanda che vale la pena fare direttamente in negozio.

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