Rinunci all’iPhone e ti compri 7 smartphone super tech: l’offerta dell’ultrasottile è insuperabile

Nel 2025, il trend degli smartphone ultrasottili ha conquistato nuovamente il mercato, spingendo molti produttori a lanciare dispositivi dal design elegante e leggero.

Tra le alternative più interessanti alla fascia premium di Apple, emerge Nubia Air, uno smartphone con soli 5,9 mm di spessore e un peso di appena 172 grammi, disponibile a meno di 180 euro. Il dispositivo offre un pacchetto sorprendentemente completo per il prezzo, combinando prestazioni elevate e caratteristiche tipiche dei modelli di fascia media-alta.

Il display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 1.5K garantisce colori vividi e scorrimento fluido, rendendolo ideale per chi passa ore sui social o a guardare video. Nonostante la sottigliezza, Nubia Air integra una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W, assicurando un’autonomia sufficiente per un’intera giornata anche con un utilizzo intenso. La combinazione di design leggero e batteria potente lo rende perfetto per chi desidera un telefono pratico da portare in tasca senza rinunciare a prestazioni affidabili.

Potenza e memoria a prova di multitasking

Nubia Air sorprende anche sotto il profilo delle prestazioni: con 8 GB di RAM fisica espandibili fino a 20 GB tramite RAM fusion e 256 GB di storage, il multitasking è gestito senza problemi anche con applicazioni pesanti aperte contemporaneamente. Il comparto hardware consente quindi di affrontare attività quotidiane, videochiamate, streaming e navigazione in 5G senza rallentamenti, offrendo un’esperienza vicina a quella di dispositivi ben più costosi.

Il design compatto non sacrifica la resistenza: lo smartphone è certificato IP68 e IP69K, proteggendo il dispositivo da immersioni e spruzzi d’acqua ad alta pressione, una caratteristica spesso riservata ai telefoni di fascia superiore. Tuttavia, alcune limitazioni rimangono: assenza del jack audio da 3,5 mm e supporto per una sola SIM fisica. Chi necessita di due numeri dovrà valutare altre opzioni.

Per chi è pensato Nubia Air

Il dispositivo si rivolge a chi cerca uno smartphone ultrasottile, leggero e performante, senza voler spendere cifre elevate. Offre un’alternativa concreta agli iPhone Air, combinando design elegante, autonomia e connettività 5G, con qualche compromesso sul comparto fotografico e sulla potenza pura del processore. L’insieme di caratteristiche lo rende ideale per uso quotidiano, intrattenimento digitale e comunicazione, rappresentando un equilibrio tra tecnologia e convenienza economica.

L’offerta degli smartphone ultrasottili nel 2025 dimostra come sia possibile avere dispositivi leggeri, eleganti e dotati di funzionalità avanzate a prezzi accessibili. Nubia Air, con il suo design minimalista e le prestazioni solide, rappresenta un esempio di come l’innovazione tecnologica possa essere resa accessibile, senza rinunciare a comfort, resistenza e connettività avanzata.