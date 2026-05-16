Google, molto meglio della palestra: come funziona il braccialetto fit che utilizza l’AI per farti da trainer

Google torna a puntare sul fitness con un nuovo prodotto pensato per chi cerca monitoraggio continuo e coaching personalizzato senza distrazioni da smartwatch: Fitbit Air, un bracciale che si integra con l’app Google Health.

L’idea è semplice ma efficace: spostare l’attenzione dai display del polso ai dati raccolti in background, trasformandoli in suggerimenti pratici per allenamento, recupero e benessere quotidiano.

Il bracciale, già prenotabile sul Google Store italiano a 99,99 euro, è progettato per essere indossato 24 ore su 24. Grazie a sensori dedicati, raccoglie dati su frequenza cardiaca, ritmo cardiaco, SpO2, variabilità cardiaca, respirazione e sonno, offrendo un quadro completo dello stato fisico dell’utente. L’autonomia dichiarata arriva fino a una settimana, rendendolo pratico anche per chi non vuole ricaricarlo continuamente. Pur essendo essenziale, Fitbit Air permette di registrare anche manualmente informazioni come peso, alimentazione, acqua assunta, umore e ciclo mestruale, assicurando una gestione completa del proprio benessere.

L’abbonamento Premium e Gemini come personal trainer

Pur funzionando in modalità base senza abbonamento, Fitbit Air dà il meglio di sé con Google Health Premium, incluso per i primi tre mesi, e successivamente disponibile a 8,99 euro al mese. La vera novità è il Google Health Coach, alimentato dall’intelligenza artificiale Gemini, che utilizza i dati del bracciale per creare programmi di allenamento personalizzati, suggerire tempi di recupero ottimali e rispondere a domande su fitness e sonno in tempo reale.

Il servizio trasforma il braccialetto in un vero e proprio personal trainer digitale, disponibile 24 ore su 24, capace di adattarsi ai progressi dell’utente e offrire consigli mirati senza bisogno di recarsi in palestra. Il modello ricorda quello di Whoop, che ha reso popolari i fitness tracker senza display puntando su dati, analisi e abbonamento. La differenza di Google è l’integrazione completa con l’ecosistema Fitbit e Pixel Watch, oltre al supporto futuro per dispositivi di terze parti tramite Health Connect e Apple Health.

Anche senza abbonamento, Fitbit Air permette di monitorare attività quotidiane, passi, calorie, distanza, carico cardiaco e sonno, restando un tracker completo e affidabile. L’assenza di notifiche, quadranti o altre distrazioni rende l’esperienza più essenziale e focalizzata, spingendo l’utente a concentrarsi sul movimento e sui dati reali, piuttosto che sul display.

Google Health diventa così la piattaforma centrale per l’ecosistema fitness dell’azienda: i dati raccolti da Fitbit Air alimentano l’AI, che a sua volta propone suggerimenti personalizzati, trasforma le informazioni in piani concreti e accompagna l’utente giorno dopo giorno. Con questa strategia, Google punta a offrire un approccio digitale e intelligente al benessere, combinando monitoraggio continuo e coaching AI, senza obbligare l’utente a complessi dispositivi o costosi personal trainer in presenza.