Cinque app AI per Mac che cambiano davvero il modo di lavorare, tra offline e privacy

Non sono semplici chatbot in una finestra: alcune nuove app AI per Mac stanno entrando nel lavoro quotidiano perché aiutano mentre scrivi, ordini file o segui riunioni, spesso anche offline.

La differenza, per un utente comune, è tutta nell’integrazione: non devi “andare” a chiedere qualcosa a un servizio esterno, ma l’assistenza compare nel punto in cui stai già lavorando. E spesso il tema decisivo diventa la privacy, perché molte soluzioni moderne portano i modelli direttamente sul Mac, evitando di spedire audio e testo nel cloud.

Cotypist: suggerimenti di scrittura, ma sul Mac e senza cloud

Cotypist prova a risolvere un problema concreto: quando la scrittura è veloce (anche con la dettatura), a volte il pensiero corre più della tastiera. L’app usa l’AI per proporre la prossima parola o una frase breve mentre digiti, un po’ come l’autocompletamento, ma più “intelligente”. L’accettazione è pensata per non interrompere il flusso: puoi inserire la parola con Tab o prendere l’intero suggerimento con il tasto ~.

Il punto interessante è che Cotypist funziona completamente offline: carica un modello AI locale e sceglie automaticamente quello più adatto in base all’età e all’hardware del Mac. Questo riduce il rischio che testi e stile di scrittura finiscano in qualche pipeline di addestramento. Inoltre puoi impostare istruzioni personalizzate su lingua e tono (per esempio inglese U.S. o U.K.). Al momento è in beta ed è gratis, con l’indicazione che passerà a un modello a pagamento quando sarà pronto per il rilascio pubblico.

Superwhisper: dettatura locale per chi non vuole inviare audio online

Chi usa spesso la dettatura conosce bene il compromesso: tanta comodità, ma spesso a costo di caricare l’audio nel cloud e di dipendere dalla connessione. Superwhisper nasce proprio per questo: scarica un modello “grande” sul Mac e trascrive in locale, mantenendo un’esperienza simile alle app di voice typing più note.

Tra le funzioni pratiche ci sono un dizionario personalizzato, modalità predefinite per diverse app e supporto multilingua. Si possono scegliere più modelli e, se uno non rende bene, se ne prova un altro; viene citato, per esempio, il modello Nvidia Parakeet come opzione efficace in molti casi. Con un modello locale piccolo l’app è gratuita; alcune funzioni avanzate (accesso illimitato a modelli online e locali, traduzione in inglese, trascrizione di file audio e video) sono nel piano Pro da 8,49 dollari al mese.

Substage e Granola: file sotto controllo e riunioni più leggere

Substage porta l’AI dentro il Finder come una barra comandi: scrivi in linguaggio naturale e l’app esegue operazioni su cartelle e file. Esempi concreti: rinominare e ridimensionare centinaia di immagini, spostare tutti gli screenshot in una cartella, convertire video a risoluzione più bassa o trasformare JPG in PNG. Usa modelli online, ma può collegarsi anche a modelli locali tramite Ollama o LM Studio. Offre prova gratuita di due settimane; poi 3,99 dollari/mese o 29,99 dollari/anno. Per chi preferisce usare proprie API key o modelli locali c’è una licenza una tantum da 39,99 dollari.

Granola, invece, è pensata per le riunioni: gira localmente sul Mac e registra/trascrive usando l’audio della macchina, senza “bot” che entra in chiamata. Dopo, incrocia appunti e trascrizione per riempire i buchi e permette di fare domande su ciò che è stato detto. Funziona con Zoom, Google Meet, Slack, Teams e altri. I limiti non mancano: può soffrire con audio scarso, accenti marcati o voci sovrapposte; manca l’identificazione dei speaker e non è possibile modificare le trascrizioni. La versione gratis ha storico limitato; il piano Business è da 14 dollari al mese con note e storico illimitati e integrazioni (per esempio Notion e Slack).

Accanto a queste app “specializzate”, restano i client Mac di Codex, Claude e Gemini, utili quando serve un assistente più generale ma capace di inserirsi nel flusso di lavoro: da attività sul Mac e scrittura email, fino al lavoro su cartelle e report. Qui, però, per sfruttarli davvero spesso serve un abbonamento a pagamento: la scelta diventa una questione di frequenza d’uso e di quanto valore dai al contesto che l’app riesce a catturare mentre lavori.