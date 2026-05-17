Il prossimo MacBook Pro potrebbe puntare sulla leggerezza, oltre che su OLED e touch

Il prossimo redesign del MacBook Pro, atteso entro la fine dell’anno, potrebbe puntare su un dettaglio molto concreto per chi lo porta ogni giorno: un corpo più sottile e leggero, oltre alle novità più chiacchierate come OLED e schermo touch.

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe preparando il primo restyling della linea MacBook Pro dal 2021, con una lista di cambiamenti che include display OLED, l’arrivo del touch su Mac, i chip M6 Pro e M6 Max e persino un possibile ritaglio tipo Dynamic Island. Sono novità che attirano l’attenzione, ma la prospettiva di un portatile leggermente più maneggevole è quella che, nella vita reale, può cambiare di più l’esperienza quotidiana.

Perché qualche grammo conta davvero

Il punto non è trasformare il MacBook Pro in un ultrabook estremo, ma limare quel tanto che basta per renderlo più portabile. Il modello da 14 pollici, per molti, è già un buon compromesso: dimensioni gestibili, prestazioni alte, nessuna sensazione di “mattone” nello zaino. Il discorso cambia spesso con il 16 pollici, che viene scelto per lo schermo grande e per il margine termico superiore, ma che può risultare ingombrante nei tragitti quotidiani, in viaggio o semplicemente tra casa e ufficio.

In questo senso, un aggiornamento che renda la macchina più sottile e un po’ più leggera può incidere su abitudini concrete: portarla più volentieri in riunione, usarla più spesso fuori dalla scrivania, non pensarci due volte prima di infilarla in borsa. È una di quelle migliorie “silenziose” che non fanno scena nelle presentazioni, ma che si sentono dopo una settimana di utilizzo.

Sottile sì, ma senza sacrificare le prestazioni

Il timore, quando si parla di assottigliamento, è sempre lo stesso: evitare che la ricerca della linea perfetta comprometta raffreddamento e prestazioni sostenute. L’idea che circola è però più prudente: c’è margine per ottimizzare ingombri e peso senza ripetere scelte troppo aggressive viste in passato su altri design. Un MacBook Pro resta un computer che deve reggere carichi lunghi, mantenere alte prestazioni e offrire una buona esperienza con ventole e temperature.

Ed è qui che il redesign potrebbe diventare interessante: non tanto un “più sottile a ogni costo”, quanto un affinamento complessivo con piccoli guadagni di comodità che si sommano alle novità più appariscenti, come OLED e touch.

Non per tutti i modelli: cosa aspettarsi

Un altro dettaglio importante riguarda la disponibilità: le indicazioni parlano di redesign riservato, almeno inizialmente, alle configurazioni di fascia alta con M6 Pro e M6 Max. Chi sperava in un modello base ridisegnato dovrà probabilmente pazientare: l’ipotesi è che le versioni più accessibili possano arrivare più avanti, non a breve.

Per i lettori comuni, l’impatto pratico è chiaro: chi sta valutando un 16 pollici ma è frenato dal peso potrebbe voler aspettare il nuovo giro, mentre chi guarda al 14 pollici base dovrebbe mettere in conto che il design potrebbe restare invariato ancora per un po’. In entrambi i casi, la scelta non sarà solo tra OLED e non OLED: sarà anche tra un portatile che si porta “come sempre” e uno che, finalmente, pesa un po’ meno nella vita di tutti i giorni.