Snapseed 4.0 sbarca su Android: quali cambiamenti apporta

Dopo anni in cui sembrava quasi dimenticata, Snapseed è tornata su Android con un aggiornamento che cambia parecchio il modo di modificare e scattare foto direttamente dallo smartphone.

Per molto tempo molti utenti Android avevano avuto la sensazione che Google avesse messo da parte Snapseed. Gli aggiornamenti erano diventati sporadici, mentre altre app puntavano sempre di più su filtri automatici e intelligenza artificiale. Adesso però qualcosa è cambiato davvero. Con il rollout di Snapseed 4.0, Google ha deciso di riportare in primo piano una delle applicazioni di editing fotografico più apprezzate degli ultimi anni.

La prima differenza si nota appena si apre l’app. L’interfaccia è stata completamente rivista e adesso punta molto di più sulla rapidità. Le foto già modificate vengono mostrate in una griglia iniziale, mentre gli strumenti sono stati separati in sezioni più ordinate e semplici da raggiungere.

Google non ha stravolto il funzionamento storico di Snapseed, quello fatto di gesture e movimenti laterali per regolare luminosità, contrasto e intensità degli effetti. Ed è probabilmente questa la scelta che farà piacere agli utenti storici. L’app continua a dare quella sensazione di controllo manuale che molte piattaforme moderne stanno abbandonando in favore di modifiche automatiche generate dall’AI.

C’è anche una maggiore attenzione alla parte professionale. Ora si può attivare rapidamente l’istogramma, cambiare tema chiaro o scuro e organizzare meglio gli strumenti di ritocco avanzato.

La vera novità è la Snapseed Camera

Il cambiamento più evidente però riguarda la nuova fotocamera integrata. Snapseed non si limita più a modificare immagini già scattate: adesso permette anche di fotografare direttamente dentro l’applicazione usando simulazioni pellicola in tempo reale.

Qui si vede chiaramente la direzione presa da Google. Negli ultimi mesi stanno tornando di moda le fotografie con estetica analogica, colori vintage e grana stile anni Novanta. Snapseed prova a inserirsi proprio in questa tendenza, offrendo effetti ispirati alle vecchie pellicole Kodak, Fujifilm e Polaroid senza costringere gli utenti a usare app separate.

La nuova modalità Pro permette anche di controllare manualmente ISO, velocità dell’otturatore e messa a fuoco, funzioni che fino a poco tempo fa erano riservate soprattutto ad app fotografiche molto più tecniche o a pagamento.

E non è soltanto una questione estetica. Per molti utenti Android questa novità significa poter trasformare il telefono in una sorta di fotocamera creativa sempre pronta, senza passare continuamente da un’app all’altra.

Snapseed 4.0 introduce anche nuove funzioni avanzate come Batch Edit, mascheratura automatica, ritocco selettivo, gestione RAW, doppia esposizione, filtri Bloom e Halation. Alcuni strumenti ricordano molto quelli che normalmente si trovano in editor desktop più complessi.

La cosa che sta facendo parlare parecchio è però un’altra: tutto resta gratuito. In un periodo in cui quasi ogni app fotografica richiede abbonamenti mensili, watermark o funzioni bloccate dietro piani Premium, Google ha lasciato Snapseed completamente libera da pubblicità invasive e costi aggiuntivi.

Ed è probabilmente proprio questo il motivo per cui l’aggiornamento sta attirando così tanta attenzione. Molti utenti Android cercavano da tempo un editor potente ma semplice, che non obbligasse a pagare continuamente per usare strumenti avanzati.

Il rollout è ancora graduale e non tutti gli smartphone stanno ricevendo subito l’aggiornamento. Ma il ritorno di Snapseed sembra segnare qualcosa che mancava da tempo nel mondo Android: un’app fotografica completa, creativa e manuale, in un momento in cui quasi tutto sta diventando automatico.