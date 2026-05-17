Android cambia per sempre il registro chiamate: arriva la funzione che tutti aspettavano

Per anni le chiamate fatte con WhatsApp, Telegram o altre app VoIP sono rimaste separate dal registro telefonico classico.

Ora Google sta lavorando per cambiare davvero le cose su Android, introducendo un sistema che permette alle chiamate Internet di comparire direttamente dentro il registro dell’app Telefono. Una modifica che sembra piccola, ma che nell’utilizzo quotidiano può cambiare parecchio il modo in cui si usa lo smartphone.

La novità è emersa nelle ultime build di sviluppo di Android e coinvolge in particolare Google Telefono, cioè il dialer installato sui Pixel e su molti smartphone Android. Grazie alle nuove API di Jetpack Telecom, le app VoIP potranno finalmente integrarsi con il registro chiamate nativo del sistema.

Fino ad oggi Android ha sempre mantenuto una divisione abbastanza netta tra le telefonate tradizionali e quelle effettuate tramite Internet. Se arrivava una chiamata WhatsApp persa, ad esempio, bisognava aprire manualmente l’app per vedere chi aveva chiamato. Lo stesso vale per Telegram, Signal, Google Meet e molte altre piattaforme.

Con il nuovo sistema, invece, il registro chiamate di Android potrà mostrare tutto insieme in una sola schermata. Questo significa vedere nello stesso elenco sia le telefonate classiche sia le chiamate effettuate tramite servizi online.

Google punta soprattutto a rendere più fluida l’esperienza quotidiana. Oggi moltissime persone usano il telefono quasi esclusivamente tramite servizi VoIP, specialmente per lavoro, gruppi familiari o comunicazioni internazionali. Continuare a separare le chiamate crea confusione, soprattutto quando si ricevono decine di notifiche al giorno.

Come funzionerà la richiamata

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la funzione di richiamata diretta. Android potrà permettere di richiamare un contatto VoIP direttamente dal registro telefonico, senza dover prima aprire l’app corretta. In pratica il sistema riconoscerà automaticamente quale servizio utilizzare per quella chiamata specifica.

Per chi usa spesso più piattaforme insieme, la differenza potrebbe essere concreta. Basta pensare a chi alterna chiamate tradizionali, WhatsApp, Meet o Telegram durante la giornata: avere uno storico centralizzato rende molto più semplice recuperare una chiamata persa o controllare rapidamente gli ultimi contatti.

Google permetterà anche alle app di decidere se alcune chiamate debbano comparire oppure no nel registro generale. Una scelta che potrebbe avere implicazioni interessanti anche sul fronte della privacy e della gestione dei dati sensibili.

La funzione però non sarà immediatamente disponibile su qualsiasi smartphone Android. Al momento tutto ruota attorno alle nuove API introdotte con Android 16.1 e alle versioni più recenti dell’app Google Telefono. Inoltre, servirà anche il supporto diretto degli sviluppatori delle varie piattaforme VoIP.

Questo significa che toccherà alle singole app implementare la compatibilità. Alcuni servizi potrebbero muoversi rapidamente, altri invece potrebbero impiegare mesi prima di attivare l’integrazione completa.

Secondo le prime segnalazioni, la funzione sarebbe già comparsa in alcune build sperimentali utilizzate sui Pixel più recenti. Non tutte le applicazioni però sembrano ancora compatibili e il rollout appare ancora nelle fasi iniziali.

Una modifica che cambia le abitudini

Negli ultimi anni Android ha cercato più volte di unificare le comunicazioni, ma senza mai riuscire davvero a eliminare la frammentazione tra app diverse. Questa volta però il cambiamento sembra più concreto perché tocca uno degli spazi più usati dello smartphone: il registro chiamate.

Per molti utenti potrebbe diventare quasi invisibile dopo pochi giorni, ma proprio questo è il punto. Quando una funzione funziona bene smette di farsi notare. E avere finalmente tutte le chiamate nello stesso posto potrebbe far sembrare improvvisamente vecchio il sistema attuale, dove ogni app continua a vivere chiusa dentro il proprio ecosistema.