iOS 26.5 divide gli utenti iPhone: sicurezza migliorata, ma spuntano nuovi bug

iOS 26.5 porta correzioni importanti per la sicurezza, ma dopo l’installazione alcuni utenti iPhone stanno segnalando problemi di batteria, calore e prestazioni.

Non sembra un caso universale, ma le lamentele su bug e rallentamenti sono abbastanza numerose da meritare attenzione.

Il punto da chiarire subito è che iOS 26.5 non va trattato come un aggiornamento “rotto”. Apple ha pubblicato l’update anche per correggere diverse vulnerabilità e migliorare la protezione dei dispositivi compatibili. Allo stesso tempo, però, una parte degli utenti racconta un’esperienza meno fluida rispetto alla versione precedente, soprattutto nelle prime ore o nei primi giorni dopo l’installazione.

Le segnalazioni più frequenti riguardano consumi anomali, iPhone più caldo del solito, piccoli blocchi dell’interfaccia e scrolling meno regolare. Alcuni utenti parlano anche di problemi con ProMotion, con animazioni non sempre fluide su modelli compatibili, mentre altri riferiscono che un semplice riavvio ha migliorato la situazione dopo l’aggiornamento.

Batteria, calore e rallentamenti dopo l’update

La batteria è il tema più sensibile. Dopo ogni aggiornamento iOS può capitare che l’iPhone consumi di più per qualche ora, perché il sistema indicizza file, aggiorna dati delle app, riorganizza foto e completa attività in background. Se il calo dura solo poco tempo, non è necessariamente un bug vero e proprio.

Il discorso cambia quando surriscaldamento e autonomia ridotta continuano oltre le prime 24 o 48 ore. In quel caso conviene controllare la sezione Batteria nelle Impostazioni, verificare quali app stanno consumando di più e riavviare il dispositivo. Per alcuni utenti, proprio il riavvio sembra aver ridotto stutter e piccoli rallentamenti.

RCS, Siri e piccoli bug dell’interfaccia

Tra le segnalazioni compaiono anche problemi con RCS, soprattutto nella sincronizzazione tra iPhone, Mac, iPad e Apple Watch. È un punto delicato perché iOS 26.5 introduce anche novità legate alla messaggistica RCS, quindi eventuali instabilità vengono notate subito da chi usa spesso conversazioni miste tra iPhone e Android.

Altri utenti parlano di problemi con Siri, tastiera predittiva, condivisione da alcune app e comportamenti strani dell’interfaccia. Sono bug diversi tra loro, non un unico grande difetto, e questo rende il quadro più difficile da leggere. Su alcuni iPhone l’aggiornamento sembra andare bene, su altri appare più ruvido.

Aggiornare o aspettare?

La scelta dipende molto dal dispositivo e dall’uso quotidiano. Chi tiene molto alla sicurezza dovrebbe considerare iOS 26.5 un aggiornamento importante, perché Apple ha pubblicato una lunga lista di correzioni. Chi invece usa un iPhone già provato, con batteria degradata o problemi di prestazioni, può valutare con più cautela e attendere qualche giorno prima di installarlo.

Per chi ha già aggiornato e nota problemi, la cosa migliore è evitare interventi drastici nelle prime ore. Un riavvio, qualche ciclo di ricarica e il controllo delle app più energivore possono bastare a stabilizzare il comportamento. Se invece calore, batteria e rallentamenti restano evidenti, potrebbe essere necessario attendere una patch minore.

iOS 26.5 conferma una situazione ormai familiare: gli aggiornamenti Apple sono importanti per la sicurezza, ma non sempre arrivano senza effetti collaterali. Per la maggior parte degli utenti il consiglio resta aggiornare, ma con un po’ di attenzione in più se l’iPhone è già al limite o se viene usato ogni giorno per lavoro, messaggi e funzioni essenziali.