Apple Intelligence cresce: con iOS 27 cambia Wallet, Safari e non solo

Apple prepara un aggiornamento che non si limita ad aggiungere funzioni, ma prova a inserire l’intelligenza artificiale dentro gesti quotidiani che già facciamo, senza modificare il modo in cui usiamo iPhone.

Le anticipazioni su iOS 27 parlano di un’evoluzione concreta di Apple Intelligence, il sistema su cui Cupertino sta costruendo il proprio approccio all’AI. Non una funzione separata, ma una presenza diffusa tra app e azioni di tutti i giorni, con un rilascio atteso dopo la presentazione alla WWDC.

Visual Intelligence entra nella vita quotidiana

Una delle aree più toccate riguarda Visual Intelligence, che amplia le sue capacità di riconoscimento. Tra le novità, la possibilità di analizzare le etichette alimentari semplicemente inquadrandole con la fotocamera.

L’idea è quella di trasformare un gesto semplice in un accesso immediato a informazioni più dettagliate, con un’integrazione prevista anche con l’app Salute. Non cambia il modo di fare la spesa, ma il modo in cui si leggono i dati.

Numeri e indirizzi diventano azioni immediate

La stessa logica viene applicata a numeri di telefono e indirizzi. Il sistema sarà in grado di riconoscerli automaticamente e proporre azioni rapide, come salvare un contatto o avviare una chiamata.

È un’estensione di funzioni già presenti, ma resa più fluida grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che riduce i passaggi necessari per trasformare un’informazione in un’azione concreta.

Wallet si apre a nuovi utilizzi

Un altro cambiamento riguarda Apple Wallet, che diventa più flessibile. Sarà possibile creare pass digitali partendo da biglietti cartacei, tessere o documenti scansionati.

Questo significa portare dentro lo smartphone elementi che finora restavano fuori dall’ecosistema digitale. Un passaggio che avvicina Wallet a un uso più esteso, anche nella gestione quotidiana di accessi e documenti.

Safari organizza le schede con l’AI

Anche Safari riceve un intervento mirato. Il browser sarà in grado di assegnare automaticamente nomi ai gruppi di schede, analizzando i contenuti delle pagine aperte.

Non è una funzione appariscente, ma agisce su un aspetto molto concreto: la gestione della navigazione quando le schede iniziano ad accumularsi. Un piccolo intervento che può ridurre confusione e perdita di tempo.

Un’integrazione sempre meno visibile

Quello che emerge da queste novità è un approccio preciso: rendere l’AI meno evidente e più integrata. Non una funzione da attivare, ma qualcosa che lavora in sottofondo, dentro le app che già si usano ogni giorno.

Se questa direzione verrà confermata, il cambiamento non sarà tanto nelle singole funzioni, quanto nella sensazione di continuità tra azioni diverse. E nel modo in cui il telefono inizia a anticiparle, senza mai dichiararlo apertamente.